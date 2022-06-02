ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Хуана Маты

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил, что полузащитник Хуан Мата покидает клуб. Контракт игрока подошел к концу.

34-летний хавбек присоединился к «красным» в январе 2014 года и провел за команду 285 матчей, забив 51 гол и выиграв четыре трофея.

В последний раз он появлялся на поле в матче сезона 2021/22 на выезде против «Кристал Пэлас» 22 мая.