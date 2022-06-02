Англия02 июня 2022, 12:53 |
335
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Хуана Маты
Контракт 34-летнего хавбека подошел к концу
02 июня 2022, 12:53 |
335
0
Английский «Манчестер Юнайтед» объявил, что полузащитник Хуан Мата покидает клуб. Контракт игрока подошел к концу.
34-летний хавбек присоединился к «красным» в январе 2014 года и провел за команду 285 матчей, забив 51 гол и выиграв четыре трофея.
В последний раз он появлялся на поле в матче сезона 2021/22 на выезде против «Кристал Пэлас» 22 мая.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июня 2022, 12:00 0
Коуч киевского «Динамо» не видит смысла возвращаться на родину
Футбол | 01 июня 2022, 23:40 95
«Сине-желтые» в матче против Уэльса будут бороться за путевку на чемпионат мира
Футбол | 02.06.2022, 08:08
Футбол | 01.06.2022, 20:25
Футбол | 02.06.2022, 03:03
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.06.2022, 00:55 5
02.06.2022, 01:57
01.06.2022, 13:50 35
01.06.2022, 07:56 1
02.06.2022, 00:23
01.06.2022, 06:40 10
01.06.2022, 17:21 2