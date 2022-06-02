Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Хуана Маты
Англия
02 июня 2022, 12:53 |
335
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Хуана Маты

Контракт 34-летнего хавбека подошел к концу

02 июня 2022, 12:53 |
335
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил об уходе Хуана Маты
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Мата

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил, что полузащитник Хуан Мата покидает клуб. Контракт игрока подошел к концу.

34-летний хавбек присоединился к «красным» в январе 2014 года и провел за команду 285 матчей, забив 51 гол и выиграв четыре трофея.

В последний раз он появлялся на поле в матче сезона 2021/22 на выезде против «Кристал Пэлас» 22 мая.

По теме:
Шахтер может вернуть Майкона из Коринтианса ради продажи летом
Паоло МАЛЬДИНИ: «Леау не продается»
Мюллер прокомментировал возможный уход Левандовски
Манчестер Юнайтед Хуан Мата трансферы трансферы АПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Спасти Динамо Бухарест? Я уже слишком стар»
Футбол | 02 июня 2022, 12:00 0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Спасти Динамо Бухарест? Я уже слишком стар»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Спасти Динамо Бухарест? Я уже слишком стар»

Коуч киевского «Динамо» не видит смысла возвращаться на родину

Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Футбол | 01 июня 2022, 23:40 95
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго
Шотландия повержена! Сборная Украины одолела Тартановую армию в Глазго

«Сине-желтые» в матче против Уэльса будут бороться за путевку на чемпионат мира

Александр АЛИЕВ: «Так мы и раз***м этих россиян, бл**»
Футбол | 02.06.2022, 08:08
Александр АЛИЕВ: «Так мы и раз***м этих россиян, бл**»
Александр АЛИЕВ: «Так мы и раз***м этих россиян, бл**»
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Футбол | 01.06.2022, 20:25
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Без Мудрика. Петраков назвал стартовый состав на матч с Шотландией
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Футбол | 02.06.2022, 03:03
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «По-моему у нас вырос новый Пеле»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
Александр ПЕТРАКОВ: «Неужели вы хотите сказать, что Ярмоленко уже стар?»
02.06.2022, 00:55 5
Футбол
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
Определены все полуфиналисты Ролан Гаррос у мужчин
02.06.2022, 01:57
Теннис
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
Играем в Петракова, или Каким будет состав Украины на битву с Шотландией
01.06.2022, 13:50 35
Футбол
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
Зеленский назвал, сколько солдат Украина теряет ежедневно
01.06.2022, 07:56 1
Война
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
Это будет финал! Стало известно время начала матча Украины против Уэльса
02.06.2022, 00:23
Футбол
Полный ордец
Полный ордец
01.06.2022, 06:40 10
Футбол
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
Известны все полуфиналистки Ролан Гаррос у женщин
01.06.2022, 17:21 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем