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  4. Сергей ПАЛКИН: «Йовичевич – тренер с большими перспективами»
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 13:30 |
577
1

Сергей ПАЛКИН: «Йовичевич – тренер с большими перспективами»

Гендиректор «Шахтера» - о новом тренере команды

14 июля 2022, 13:30 |
577
1
Сергей ПАЛКИН: «Йовичевич – тренер с большими перспективами»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал назначение Игора Йовичевича на пост главного тренера:

– Сергей Анатольевич, почему выбор клуба пал именно на Игора Йовичевича?
– У нас было несколько кандидатур, но Йовичевич оставался кандидатом номер один. Прежде всего у него есть европейский опыт – он как игрок был одним из первых, кто из Хорватии попал в «Реал» (Мадрид), он тренировал «Динамо» U19 (Загреб) и показал очень хороший результат с ними. И вообще, с моей точки зрения, это тренер с достаточно большими перспективами. Но одна из самых главных причин – он имеет очень большой опыт в украинском чемпионате. Он знает украинский чемпионат, проработал в нем больше четырех лет, знает футболистов, которые сегодня у нас в команде – это и наши игроки, и вернувшиеся из аренд. Он понимает их уровень, потому не понадобится много времени, и с первого дня тренер знает, с кем имеет дело и чего от ребят требовать. Эти опыт и знания, которые он имеет в части украинского чемпионата, в части того, что он является тренером европейского склада ума, европейского подхода к тренировочному процессу и вне его, и одно из главных, что он проповедует атакующий футбол, который является нашей ДНК, нашей визитной карточкой – все эти обстоятельства нас привели к тому, что мы единогласно выбрали Игора Йовичевича.

– В СМИ было много информации о том, что «Шахтер» не доволен правилом ФИФА, которое касается легионеров, но к нам пришел Игор Йовичевич. Как можете прокомментировать этот момент?
– Не буду вдаваться в детали, но одно скажу однозначно: он к нам пришел не в соответствии с правилом ФИФА, которое сегодня многие упоминают, а потому что у него закончился контракт. Это главная причина. Если бы это было правило ФИФА, то мы бы на это никогда не пошли, потому что мы сегодня в этой же ситуации и у нас очень много проблем, связанных с этой регламентной нормой, которую ФИФА внедрила. Потому мы бы никогда не встали на этот путь.

– Как прошло знакомство команды с новым главным тренером?
– По большому счету все ребята его много лет знают, поэтому что-то новое рассказывать о Йовичевиче парням не приходилось. Так что это была скорее формальность: вручили футболку, поаплодировали и, как говорится, вперед.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
Партія Регіонів закупилась тренером в партії ОПЗЖ.
Тепер будуть прикриватися україномовним тренером для про-українського іміджу ШД, але ШД = Ахметов+Колєсніков+Янукович. Ми ж пам'ятаємо цих керманичів 21-го століття.
 
Як там керівники Донбасу, який порожняк не гонить - як там ваш Донбас з Відня, Женеви, Лондону чи де ви там зараз? Чому ж ви не в Москві, а в Європі?
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