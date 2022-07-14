Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ордец травмировался в дебютном матче за Бохум
Германия
14 июля 2022, 12:50 |
529
2

Ордец травмировался в дебютном матче за Бохум

Защитник провел на поле всего 20 минут

14 июля 2022, 12:50 |
529
2
Ордец травмировался в дебютном матче за Бохум
ФК Бохум. Иван Ордец

Дебют Ивана Ордеца в составе «Бохума» получился неудачным. Украинский защитник получил травму бедра и был заменен уже на 20-й минуте контрольного матча против «Лечче».

На момент замены Ордеца «Бохум» проигрывал 0:2. Немецкий клуб сумел совершить камбэк и победил 3:2.

Обзор матча:

По теме:
Шахтер проведет спарринг с Фортуной из Ситтарда
Арсенал – Эвертон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Легионовия – Заря – 1:4. Видео голов и обзор матча
Иван Ордец Бохум Лечче товарищеские матчи травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Футбол | 13 июля 2022, 18:45 7
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»

Украинец рассказал о переезде в ОАЭ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я говорил Ярмоленко, что он неправильно играет»
Футбол | 13 июля 2022, 16:35 9
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я говорил Ярмоленко, что он неправильно играет»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я говорил Ярмоленко, что он неправильно играет»

Специалист понимает, почему у Андрея не вышло в «Вест Хэме»

Красиво жить не запретишь. Экс-игрок Шахтера продает крайне роскошный дом
Футбол | 13.07.2022, 18:30
Красиво жить не запретишь. Экс-игрок Шахтера продает крайне роскошный дом
Красиво жить не запретишь. Экс-игрок Шахтера продает крайне роскошный дом
Олимпик пропустит предстоящий сезон Первой лиги
Футбол | 14.07.2022, 09:33
Олимпик пропустит предстоящий сезон Первой лиги
Олимпик пропустит предстоящий сезон Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама
Футбол | 14.07.2022, 10:15
ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама
ОФИЦИАЛЬНО. Алекс Тейшейра вернулся в Васко да Гама
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
steelmaker
Карма?
Ответить
0
veter
Нехай едет домой полечиться. Там тепло.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
13.07.2022, 11:28 12
Футбол
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
Ярмоленко перешел в Аль-Айн, Роналду дают 250 миллионов, Стерлинг в Челси
14.07.2022, 06:00
Футбол
Ярмоленко в Динамо: зов крови
Ярмоленко в Динамо: зов крови
12.07.2022, 10:27 3
Футбол
Генштаб: «ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы»
Генштаб: «ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы»
14.07.2022, 07:39
Война
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
13.07.2022, 12:58 1
Теннис
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.07.2022, 01:35 2
MMA
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
13.07.2022, 18:08 3
Футбол
ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
12.07.2022, 17:49
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем