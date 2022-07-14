Ордец травмировался в дебютном матче за Бохум

Дебют Ивана Ордеца в составе «Бохума» получился неудачным. Украинский защитник получил травму бедра и был заменен уже на 20-й минуте контрольного матча против «Лечче».

На момент замены Ордеца «Бохум» проигрывал 0:2. Немецкий клуб сумел совершить камбэк и победил 3:2.

Обзор матча: