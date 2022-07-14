Германия14 июля 2022, 12:50 |
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Ордец травмировался в дебютном матче за Бохум
Защитник провел на поле всего 20 минут
14 июля 2022, 12:50 |
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Дебют Ивана Ордеца в составе «Бохума» получился неудачным. Украинский защитник получил травму бедра и был заменен уже на 20-й минуте контрольного матча против «Лечче».
На момент замены Ордеца «Бохум» проигрывал 0:2. Немецкий клуб сумел совершить камбэк и победил 3:2.
Обзор матча:
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