Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Ярмолюк готов ко взрослому футболу»

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский поделился своим мнением по поводу перехода Егора Ярмолюка в «Брентфорд»:

– Егор Ярмолюк близок к переходу в «Брентфорд». В чем сила этого игрока?

– У него есть определенные качества: может действовать не на одной позиции, имеет хорошую школу, хорошо работает с мячом на скорости, не боится играть один в один, ищет мяч, умело играет на оборону, физически уже готов. То, что он работает с первой командой «Днепр-1», дает свои плюсы. Ярмолюк готов к взрослому футболу. У Егора есть потенциал вырасти у сильного игрока.

– В 18 лет в АПЛ – не рано?

– Это тот период, когда нужно не передерживать игроков. Есть возможность адаптироваться. На этом этапе отлично, что к игрокам проявляют интерес. УПЛ утратит свою яркость, но это плюс для сборной. Это поможет увеличить конкуренцию в национальной команде.