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  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Ярмолюк готов ко взрослому футболу»
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 12:28 | Обновлено 14 июля 2022, 12:29
373
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Ярмолюк готов ко взрослому футболу»

Наставник юношеской сборной Украины – о будущем хавбека «Днепра-1»

14 июля 2022, 12:28 | Обновлено 14 июля 2022, 12:29
373
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Ярмолюк готов ко взрослому футболу»
УАФ. Владимир Езерский

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский поделился своим мнением по поводу перехода Егора Ярмолюка в «Брентфорд»:

– Егор Ярмолюк близок к переходу в «Брентфорд». В чем сила этого игрока?
– У него есть определенные качества: может действовать не на одной позиции, имеет хорошую школу, хорошо работает с мячом на скорости, не боится играть один в один, ищет мяч, умело играет на оборону, физически уже готов. То, что он работает с первой командой «Днепр-1», дает свои плюсы. Ярмолюк готов к взрослому футболу. У Егора есть потенциал вырасти у сильного игрока.

– В 18 лет в АПЛ – не рано?
– Это тот период, когда нужно не передерживать игроков. Есть возможность адаптироваться. На этом этапе отлично, что к игрокам проявляют интерес. УПЛ утратит свою яркость, но это плюс для сборной. Это поможет увеличить конкуренцию в национальной команде.

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Источник Футбол 24
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