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  4. А что с Коваленко? Специя подписала хавбека сборной Швеции
Италия
14 июля 2022, 11:43 |
337
0

А что с Коваленко? Специя подписала хавбека сборной Швеции

Альбин Экдаль стал игроком «Специи»

14 июля 2022, 11:43 |
337
0
А что с Коваленко? Специя подписала хавбека сборной Швеции
ФК Специя

«Специя» официально сообщила о подписании полузащитника «Сампдории» Альбина Экдаля. Контракт рассчитан на два года. 32-летний швед перешел на правах свободного агента.

В прошлом сезоне на счету Экдаля 1 гол в 27 матчах за «Сампдорию» во всех турнирах. Хавбек выступал за «Сампдорию» с 2018 года. Также защищал цвета «Броммапойкарны», «Ювентуса», «Сиены», «Болоньи», «Кальяри» и «Гамбурга». На его счету 66 матчей за сборную Швеции.

Экдаль выступает на позиции центрального полузащитника, как и хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко, который хочет вернуться в «Специю».

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Альбин Экдаль Специя Сампдория трансферы трансферы Серии A Виктор Коваленко
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Источник ФК Специя
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