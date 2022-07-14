А что с Коваленко? Специя подписала хавбека сборной Швеции

«Специя» официально сообщила о подписании полузащитника «Сампдории» Альбина Экдаля. Контракт рассчитан на два года. 32-летний швед перешел на правах свободного агента.

В прошлом сезоне на счету Экдаля 1 гол в 27 матчах за «Сампдорию» во всех турнирах. Хавбек выступал за «Сампдорию» с 2018 года. Также защищал цвета «Броммапойкарны», «Ювентуса», «Сиены», «Болоньи», «Кальяри» и «Гамбурга». На его счету 66 матчей за сборную Швеции.

Экдаль выступает на позиции центрального полузащитника, как и хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко, который хочет вернуться в «Специю».