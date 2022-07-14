ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал двух форвардов Уотфорда

«Фенербахче» официально сообщил о подписании двух форвардов английского «Уотфорда». Речь идет о 19-летнем Тиаго Чукуре и 30-летнем Джошуа Кинге.

Чукур подписал контракт с «Фенербахче» на четыре года, Кинг – на два.

На счету Кинга в прошлом сезоне 5 голов и 3 ассиста в 33 матчах АПЛ за «Уотфорд». Чукур выступал за команду U-23 «Уотфорда».

Напомним, «Фенербахче» является соперником «Динамо» Киев по квалификации Лиги чемпионов. Ранее клуб покинул Месут Озил.