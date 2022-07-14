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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал двух форвардов Уотфорда
Турция
14 июля 2022, 11:25 |
572
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал двух форвардов Уотфорда

Турецкий клуб продолжает усиливаться перед «Динамо»

14 июля 2022, 11:25 |
572
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал двух форвардов Уотфорда
ФК Фенербахче. Джошуа Кинг

«Фенербахче» официально сообщил о подписании двух форвардов английского «Уотфорда». Речь идет о 19-летнем Тиаго Чукуре и 30-летнем Джошуа Кинге.

Чукур подписал контракт с «Фенербахче» на четыре года, Кинг – на два.

На счету Кинга в прошлом сезоне 5 голов и 3 ассиста в 33 матчах АПЛ за «Уотфорд». Чукур выступал за команду U-23 «Уотфорда».

Напомним, «Фенербахче» является соперником «Динамо» Киев по квалификации Лиги чемпионов. Ранее клуб покинул Месут Озил.

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Источник ФК Фенербахче
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