ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал двух форвардов Уотфорда
Турецкий клуб продолжает усиливаться перед «Динамо»
«Фенербахче» официально сообщил о подписании двух форвардов английского «Уотфорда». Речь идет о 19-летнем Тиаго Чукуре и 30-летнем Джошуа Кинге.
Чукур подписал контракт с «Фенербахче» на четыре года, Кинг – на два.
На счету Кинга в прошлом сезоне 5 голов и 3 ассиста в 33 матчах АПЛ за «Уотфорд». Чукур выступал за команду U-23 «Уотфорда».
Напомним, «Фенербахче» является соперником «Динамо» Киев по квалификации Лиги чемпионов. Ранее клуб покинул Месут Озил.
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