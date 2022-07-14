Украина. Премьер лига14 июля 2022, 11:08 |
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Шахтер проведет спарринг с Фортуной из Ситтарда
Матч состоится в рамках тренировочного сбора «горняков» в Нидерландах
14 июля 2022, 11:08 |
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Донецкий «Шахтер» достиг соглашения о проведении товарищеского матча с «Фортуной» из нидерландского города Ситтард.
Встреча состоится 22 июля в 18:00 по местному времени.
Спарринг пройдет в рамках тренировочного сбора «Шахтера», проведение которого запланировано с 14 по 30 июля.
Ранее также сообщалось, что «Шахтер» на сборе в Нидерландах сыграет против «Аякса», а всего у «горняков» запланировано три спарринга.
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