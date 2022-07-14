Шахтер проведет спарринг с Фортуной из Ситтарда

Донецкий «Шахтер» достиг соглашения о проведении товарищеского матча с «Фортуной» из нидерландского города Ситтард.

Встреча состоится 22 июля в 18:00 по местному времени.

Спарринг пройдет в рамках тренировочного сбора «Шахтера», проведение которого запланировано с 14 по 30 июля.

Ранее также сообщалось, что «Шахтер» на сборе в Нидерландах сыграет против «Аякса», а всего у «горняков» запланировано три спарринга.