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Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 11:08 |
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Шахтер проведет спарринг с Фортуной из Ситтарда

Матч состоится в рамках тренировочного сбора «горняков» в Нидерландах

14 июля 2022, 11:08 |
250
0
Шахтер проведет спарринг с Фортуной из Ситтарда
Sittard-Geleen.nieuws.nl

Донецкий «Шахтер» достиг соглашения о проведении товарищеского матча с «Фортуной» из нидерландского города Ситтард.

Встреча состоится 22 июля в 18:00 по местному времени.

Спарринг пройдет в рамках тренировочного сбора «Шахтера», проведение которого запланировано с 14 по 30 июля.

Ранее также сообщалось, что «Шахтер» на сборе в Нидерландах сыграет против «Аякса», а всего у «горняков» запланировано три спарринга.

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Источник sittard-geleen.nieuws.nl
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