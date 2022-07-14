Дебютант Серии А ведет переговоры с Марсело

Левый защитник Марсело, выступавший на протяжении долгих лет за мадридский «Реал», стал частью грандиозных трансферных планов итальянской «Монцы».

Клуб бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони всерьез настроен усилится именитыми футболистами перед первым в истории стартом в Серии А.

Представители «Монцы» связались с Марсело и предложили контракт, объяснив замысел проекта. В планах у «Монцы» полностью обновить стартовый состав, чтобы сразу бороться за место в топ-10 Серии А.

Ранее сообщалось, что Марсело может перейти в «Милан».