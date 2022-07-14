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Италия
14 июля 2022, 09:14 | Обновлено 14 июля 2022, 09:22
326
0

Дебютант Серии А ведет переговоры с Марсело

Бывший защитник «Реала» может перейти в «Монцу»

14 июля 2022, 09:14 | Обновлено 14 июля 2022, 09:22
326
0
Дебютант Серии А ведет переговоры с Марсело
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Левый защитник Марсело, выступавший на протяжении долгих лет за мадридский «Реал», стал частью грандиозных трансферных планов итальянской «Монцы».

Клуб бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони всерьез настроен усилится именитыми футболистами перед первым в истории стартом в Серии А.

Представители «Монцы» связались с Марсело и предложили контракт, объяснив замысел проекта. В планах у «Монцы» полностью обновить стартовый состав, чтобы сразу бороться за место в топ-10 Серии А.

Ранее сообщалось, что Марсело может перейти в «Милан».

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Источник твиттер Николо Скиры
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