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  4. Марсело может перейти в Милан
Италия
18 июня 2022, 19:54 |
318
0

Марсело может перейти в Милан

Бразильский защитник покинул «Реал»

18 июня 2022, 19:54 |
318
0
Марсело может перейти в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Сейчас бразильский защитник Марсело занят поисками нового клуба для себя. Его контракт с «Реалом» истекает в конце июня и не будет продлен.

Услуги Марсело были предложены «Милану». Об этом сообщает известный журналист Экрем Конур. Ответ «Милана» пока что не известен. Позицию левого защитника в составе чемпионов Италии прочно застолбил за собой Тео Эрнандес.

Ранее главным претендентом на подписание Марсело назывался «Фенербахче».

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