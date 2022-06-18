Италия18 июня 2022, 19:54 |
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Марсело может перейти в Милан
Бразильский защитник покинул «Реал»
18 июня 2022, 19:54 |
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Сейчас бразильский защитник Марсело занят поисками нового клуба для себя. Его контракт с «Реалом» истекает в конце июня и не будет продлен.
Услуги Марсело были предложены «Милану». Об этом сообщает известный журналист Экрем Конур. Ответ «Милана» пока что не известен. Позицию левого защитника в составе чемпионов Италии прочно застолбил за собой Тео Эрнандес.
Ранее главным претендентом на подписание Марсело назывался «Фенербахче».
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