Марсело может перейти в Милан

Сейчас бразильский защитник Марсело занят поисками нового клуба для себя. Его контракт с «Реалом» истекает в конце июня и не будет продлен.

Услуги Марсело были предложены «Милану». Об этом сообщает известный журналист Экрем Конур. Ответ «Милана» пока что не известен. Позицию левого защитника в составе чемпионов Италии прочно застолбил за собой Тео Эрнандес.

Ранее главным претендентом на подписание Марсело назывался «Фенербахче».