Украина. Премьер лига14 июля 2022, 08:36 | Обновлено 14 июля 2022, 09:11
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Днепр-1 – Чарда – 14:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
14 июля 2022, 08:36 | Обновлено 14 июля 2022, 09:11
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«Днепр-1» в первом межсезонном товарищеском матче разгромил словенскую «Чарду» со счетом 14:0.
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