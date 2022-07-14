Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Чарда – 14:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 08:36 | Обновлено 14 июля 2022, 09:11
905
0

Днепр-1 – Чарда – 14:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

14 июля 2022, 08:36 | Обновлено 14 июля 2022, 09:11
905
0
Днепр-1 – Чарда – 14:0. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

«Днепр-1» в первом межсезонном товарищеском матче разгромил словенскую «Чарду» со счетом 14:0.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – главный тренер Шахтера
Легионовия – Заря – 1:4. Видео голов и обзор матча
Максим ЗАДЕРАКА: «Как для первого матча мы сыграли довольно неплохо»
видео голов и обзор товарищеские матчи Днепр-1 контрольные матчи УПЛ Чарда учебно-тренировочные сборы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бавария подняла цену на Левандовски для Барселоны
Футбол | 14 июля 2022, 04:59 1
Бавария подняла цену на Левандовски для Барселоны
Бавария подняла цену на Левандовски для Барселоны

Мюнхенцы не хотят отпускать своего бомбардира

ФОТО. Андрей Ярмоленко покрасовался в форме Аль-Айна
Футбол | 13 июля 2022, 20:25 0
ФОТО. Андрей Ярмоленко покрасовался в форме Аль-Айна
ФОТО. Андрей Ярмоленко покрасовался в форме Аль-Айна

Украинец обживается на новом месте

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 14.07.2022, 07:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Неймар не планирует уходить из ПСЖ
Футбол | 14.07.2022, 03:30
Неймар не планирует уходить из ПСЖ
Неймар не планирует уходить из ПСЖ
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Футбол | 13.07.2022, 10:08
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
12.07.2022, 14:44
Бокс
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
Калинина не смогла доиграть матч против Синяковой в Будапеште
13.07.2022, 12:58 1
Теннис
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
13.07.2022, 11:28 12
Футбол
Генштаб: «ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы»
Генштаб: «ВСУ на двух направлениях отбили вражеские штурмы»
14.07.2022, 07:39
Война
Виталий КЛИЧКО: «Я не хочу обратно в Советский Союз»
Виталий КЛИЧКО: «Я не хочу обратно в Советский Союз»
13.07.2022, 15:48 2
Бокс
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
12.07.2022, 15:49 21
Футбол
Ярмоленко в Динамо: зов крови
Ярмоленко в Динамо: зов крови
12.07.2022, 10:27 3
Футбол
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
12.07.2022, 23:52 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем