Максим ЗАДЕРАКА: «Как для первого матча мы сыграли довольно неплохо»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал выездной контрольный матч против «Александрии» (1:1).

– Максим, еще недавно ты защищал цвета «Александрии», а сегодня уже противостоишь ей. Здесь у тебя много друзей. Какие впечатления от матча?

– Впечатления только самые лучшие, хороший матч вышел у обеих сторон, хорошая динамика игры. Действительно, здесь много моих друзей, которые меня сегодня тоже пришли поддержать, и родители тоже. На этом стадионе, где я уже выступал, ощутил приятные эмоции.

– Знакомые в соцсетях не сдавали тебе план «Александрии» на игру?

– Нет. Игра так сегодня сложилась, что должны были побеждать. «Кривбасс» мог сыграть и лучше, результат мог быть другой, в нашу пользу. Но, в целом, как для первого матча после большого перерыва, мы сыграли довольно неплохо.

– Чувствуется разница между двусторонками и контрольным матчем с соперником?

– Согласен, такие матчи более интересны и для футболистов, и для болельщиков. Двусторонки и контрольные матчи – две большие разницы.