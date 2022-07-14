Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ЗАДЕРАКА: «Как для первого матча мы сыграли довольно неплохо»
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 07:58 | Обновлено 14 июля 2022, 08:05
208
0

Максим ЗАДЕРАКА: «Как для первого матча мы сыграли довольно неплохо»

Новичок «Кривбасса» – о ничьей в спарринге с «Александрией»

14 июля 2022, 07:58 | Обновлено 14 июля 2022, 08:05
208
0
Максим ЗАДЕРАКА: «Как для первого матча мы сыграли довольно неплохо»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал выездной контрольный матч против «Александрии» (1:1).

– Максим, еще недавно ты защищал цвета «Александрии», а сегодня уже противостоишь ей. Здесь у тебя много друзей. Какие впечатления от матча?
– Впечатления только самые лучшие, хороший матч вышел у обеих сторон, хорошая динамика игры. Действительно, здесь много моих друзей, которые меня сегодня тоже пришли поддержать, и родители тоже. На этом стадионе, где я уже выступал, ощутил приятные эмоции.

– Знакомые в соцсетях не сдавали тебе план «Александрии» на игру?
– Нет. Игра так сегодня сложилась, что должны были побеждать. «Кривбасс» мог сыграть и лучше, результат мог быть другой, в нашу пользу. Но, в целом, как для первого матча после большого перерыва, мы сыграли довольно неплохо.

– Чувствуется разница между двусторонками и контрольным матчем с соперником?
– Согласен, такие матчи более интересны и для футболистов, и для болельщиков. Двусторонки и контрольные матчи – две большие разницы.

По теме:
Днепр-1 – Чарда – 14:0. Видео голов и обзор матча
Источник: левый защитник Динамо близок к переходу в Зарю
Юрий ВИРТ: «20 ударов по воротам, но не хватало завершающего удара»
Максим Задерака контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Кривбасс Кривой Рог Александрия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинские спортсмены заняли призовые места в турнире по чекерсу в США
Другие виды | 14 июля 2022, 04:05 0
Украинские спортсмены заняли призовые места в турнире по чекерсу в США
Украинские спортсмены заняли призовые места в турнире по чекерсу в США

В турнире среди юношей первые два места заняли молодые украинцы

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Футбол | 13 июля 2022, 18:45 5
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»

Украинец рассказал о переезде в ОАЭ

Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Футбол | 13.07.2022, 18:00
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Футбол | 13.07.2022, 11:28
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро
Футбол | 14.07.2022, 03:28
Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро
Клуб из Саудовской Аравии предлагает за трансфер Роналду 300 миллионов евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свободные агенты НХЛ: Малкин и Питтсбург, проблемы Колорадо и Калгари
Свободные агенты НХЛ: Малкин и Питтсбург, проблемы Колорадо и Калгари
13.07.2022, 00:05
Хоккей
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
13.07.2022, 08:43 5
Бокс
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
12.07.2022, 11:55 4
Футбол
Ярмоленко в Динамо: зов крови
Ярмоленко в Динамо: зов крови
12.07.2022, 10:27 3
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
14.07.2022, 07:00 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
13.07.2022, 10:26 45
Футбол
Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник после падения с высоты
Баскетболист сборной Италии сломал позвоночник после падения с высоты
12.07.2022, 14:49 1
Баскетбол
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
13.07.2022, 17:54 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем