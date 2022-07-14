Максим ЗАДЕРАКА: «Как для первого матча мы сыграли довольно неплохо»
Новичок «Кривбасса» – о ничьей в спарринге с «Александрией»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал выездной контрольный матч против «Александрии» (1:1).
– Максим, еще недавно ты защищал цвета «Александрии», а сегодня уже противостоишь ей. Здесь у тебя много друзей. Какие впечатления от матча?
– Впечатления только самые лучшие, хороший матч вышел у обеих сторон, хорошая динамика игры. Действительно, здесь много моих друзей, которые меня сегодня тоже пришли поддержать, и родители тоже. На этом стадионе, где я уже выступал, ощутил приятные эмоции.
– Знакомые в соцсетях не сдавали тебе план «Александрии» на игру?
– Нет. Игра так сегодня сложилась, что должны были побеждать. «Кривбасс» мог сыграть и лучше, результат мог быть другой, в нашу пользу. Но, в целом, как для первого матча после большого перерыва, мы сыграли довольно неплохо.
– Чувствуется разница между двусторонками и контрольным матчем с соперником?
– Согласен, такие матчи более интересны и для футболистов, и для болельщиков. Двусторонки и контрольные матчи – две большие разницы.
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