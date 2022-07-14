Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Фейеноорд не интересуется Матвиенко»

Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко развеял слухи об интересе к защитнику «Шахтера» со стороны «Фейеноорда».

«Не знаю откуда прозвучала информация по «Фейеноорду», эта информация не соответствует действительности. По «Аяксу» я еще не узнавал, а вот по «Фейеноорду» это просто утка. Я сегодня разговаривал с главным тренером «Фейеноорда», такого нет», - сказал Левченко.

Отметим, что также была информация, что Матвиенко может перейти в «Аякс». Амстердамский клуб планирует заменить украинцем центрбека Лисандро Лопеса, который может перейти в «МЮ».