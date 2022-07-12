Матвиенко заинтересовал Фейеноорд

26-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко попал в сферу интересов «Фейеноорда». Сообщается, что наставник роттердамцев Арне Слот ищет игроков, которых можно использовать на разных позициях. Матвиенко, который может сыграть и в центре, и на левом фланге обороны, полностью соответствует этому критерию.

Также нидерландцев впечатляет опыт игрока, за плечами которого 51 матч за национальную сборную и поединки Лиги чемпионов.

По информации источника, Матвиенко приедет в Нидерланды на этой неделе, чтобы попытаться договориться с «Фейеноордом».

Отметим, что ранее была информация о том, что «Аякс» нацелился на двух украинских игроков, один из которых Николай Матвиенко.