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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 13:40 | Обновлено 12 июля 2022, 14:05
166
0

Матвиенко заинтересовал Фейеноорд

Защитник «Шахтера» попал в сферу интересов нидерландцев

12 июля 2022, 13:40 | Обновлено 12 июля 2022, 14:05
166
0
Матвиенко заинтересовал Фейеноорд
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

26-летний защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко попал в сферу интересов «Фейеноорда». Сообщается, что наставник роттердамцев Арне Слот ищет игроков, которых можно использовать на разных позициях. Матвиенко, который может сыграть и в центре, и на левом фланге обороны, полностью соответствует этому критерию.

Также нидерландцев впечатляет опыт игрока, за плечами которого 51 матч за национальную сборную и поединки Лиги чемпионов.

По информации источника, Матвиенко приедет в Нидерланды на этой неделе, чтобы попытаться договориться с «Фейеноордом».

Отметим, что ранее была информация о том, что «Аякс» нацелился на двух украинских игроков, один из которых Николай Матвиенко.

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Фейеноорд Николай Матвиенко Шахтер Донецк
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