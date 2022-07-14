Турция14 июля 2022, 02:47 | Обновлено 14 июля 2022, 02:53
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Месут Озил быстро нашел новый клуб после ухода из Фенербахче
33-летний хавбек продолжит выступать в Турции
14 июля 2022, 02:47 | Обновлено 14 июля 2022, 02:53
187
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Бывший полузащитник сборной Германии и «Арсенала» Месут Озил после ухода из «Фенербахче» долго не находился без клуба.
33-летний хавбек подписал контракт с другим стамбульским клубом «Истанбул Башакшехир», куда перешел на правах свободного агента.
В «Фенербахче» Озил за полтора сезона сыграл 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.
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