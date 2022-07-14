Месут Озил быстро нашел новый клуб после ухода из Фенербахче

Бывший полузащитник сборной Германии и «Арсенала» Месут Озил после ухода из «Фенербахче» долго не находился без клуба.

33-летний хавбек подписал контракт с другим стамбульским клубом «Истанбул Башакшехир», куда перешел на правах свободного агента.

В «Фенербахче» Озил за полтора сезона сыграл 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.