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  4. Месут Озил быстро нашел новый клуб после ухода из Фенербахче
Турция
14 июля 2022, 02:47 | Обновлено 14 июля 2022, 02:53
187
0

Месут Озил быстро нашел новый клуб после ухода из Фенербахче

33-летний хавбек продолжит выступать в Турции

14 июля 2022, 02:47 | Обновлено 14 июля 2022, 02:53
187
0
Месут Озил быстро нашел новый клуб после ухода из Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Месут Озил

Бывший полузащитник сборной Германии и «Арсенала» Месут Озил после ухода из «Фенербахче» долго не находился без клуба.

33-летний хавбек подписал контракт с другим стамбульским клубом «Истанбул Башакшехир», куда перешел на правах свободного агента.

В «Фенербахче» Озил за полтора сезона сыграл 38 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Месут Озил Истанбул Башакшехир
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Источник ФК Истанбул
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