Юрий ВИРТ: «20 ударов по воротам, но не хватало завершающего удара»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал товарищеский матч против «Львова» U-19 (1:1):

«Радует то, что мы создали много голевых моментов. Соперников сегодня выручала и стойка, и перекладина, и голкипер помогал им часто. Не смогли реализовать эти моменты. Понимаем, что команда пропустила много времени, ребята не тренировались, сейчас появились новые футболисты.

Поэтому есть над чем работать. Будем больше работать над завершением атаки. Но количество созданных моментов радует. 20 ударов по воротам, много фланговых передач, футболисты все правильно делали – не хватало завершающего удара».

Гол для «Вереса» в ворота соперника из Львова забил Николай Гайдучик.