ВИДЕО. Малиновский сделал дубль. Аталанта разгромила соперника – 10:0
Клуб «Валли Бергамаски» не сумел оказать достойного сопротивления
В Италии состоялся товарищеский матч, в котором «Аталанта» разгромила «Валли Бергамаски».
Дублем отметился украинский хавбек Руслан Малиновский. По два гола забили также Луис Муриэль и Жереми Бога.
Тремя днями ранее украинец сделал дубль в первом спарринге против другого аматорского клуба.
Товарищеский матч, 13 июля
«Аталанта» – «Валли Бергамаски» – 10:0
Голы: Эдерсон, 9, Муриель, 26, 46, Сапата, 44, Бога, 49, 78, Малиновский, 69, 86, Сиссе, 71, Пашалич, 88.
См. также: видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ранее скауты амстердамского клуба не видели в украинце интересную цель на рынке
Украинский вингер – о переходе в «Аль-Айн»