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  4. ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
Италия
11 июля 2022, 08:20 | Обновлено 11 июля 2022, 08:21
1191
0

ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты

Бергамаски сыграли с аматорами

11 июля 2022, 08:20 | Обновлено 11 июля 2022, 08:21
1191
0
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Аталанта» провела первый спарринг в рамках подготовки к новому сезону.

Клуб из Бергамо разгромил любительский клуб «Раппрезентатива Валь Сериана», отгрузив 15 безответных мячей.

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский дважды отличился в этой встрече.

Товарищеский матч

«Аталанта» – «Раппрезентатива Валь Сериана» – 15:0 (5:0)

Голы: Паломино, 9, Бога, 13, 17, 43, Муриэль, 20, Сапата, 41, Миранчук, 50, 53, 69, Малиновский, 67, 90, Ламмерс, 82, Гатебур, 85, Сиссе, 87, Кооп 88.

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Источник ФК Аталанта Бергамо
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