ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
Бергамаски сыграли с аматорами
«Аталанта» провела первый спарринг в рамках подготовки к новому сезону.
Клуб из Бергамо разгромил любительский клуб «Раппрезентатива Валь Сериана», отгрузив 15 безответных мячей.
Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский дважды отличился в этой встрече.
Товарищеский матч
«Аталанта» – «Раппрезентатива Валь Сериана» – 15:0 (5:0)
Голы: Паломино, 9, Бога, 13, 17, 43, Муриэль, 20, Сапата, 41, Миранчук, 50, 53, 69, Малиновский, 67, 90, Ламмерс, 82, Гатебур, 85, Сиссе, 87, Кооп 88.
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