Кемпес, Марадона и Месси: символическая сборная Аргентины всех времен

В эти июльские дни футбольная Аргентина отмечает 110-летие вступления в ФИФА. Эта славная дата вкупе с недавним триумфом современной сборной Аргентины в финалиссиме (чемпионы Европы – итальянцы – были разгромлены со счетом 3:0) побудило блогера Sport.ua составить сборную Аргентины всех времен.

Серебряной стране есть чем и кем гордиться в футбольной сфере. Ныне ее цвета защищает один из двух самых известных футболистов современности, 30–40 лет назад на изумрудных газонах мира царил другой талант от Бога, время от времени Аргентина поставляет на футбольные рынки звезд самого высокого качества. Составить сборную лучших из лучших игроков в полосатой бело-голубой форме – не такая уж и простая задача. Но основываясь на собственных воспоминаниях (а чемпионские и вице-чемпионские для Аргентины чемпионаты мира помню хорошо), попробовал отметить самых-самых. Получилось что-то вроде заявки на мировой чемпионат – 26 игроков. Однако все-таки основу выделю особо.

Вратарь: Убальдо Фильол (родился в 1950 г.). Запасные: Серхио Ромеро (родился в 1987 г.), Нери Пумпидо (родился в 1957 г.).

Getty Images/Global Images Ukraine. Убальдо Фильол

Основной голкипер сборной всех времен – чемпион мира 1978 г. и лучший вратарь того турнира Убальдо Фильол. Пересматривал не так давно финал мундиаля-78 и отметил весомую роль Фильола в той аргентинской победе. Он уверенно чувствовал себя как на линии ворот, так и на выходах, умело управлял оборонцами и молниеносно начинал атаки своей команды длинными передачами на партнеров. Фильол играл на трех чемпионатах мира. Лично у меня, да и, вероятно, у всех симпатизантов киевского «Динамо» со стажем с Фильолом связаны и приятные для киевлян воспоминания. В финале Кубка кубков-86 именно в ворота мадридского «Атлетико», которые защищал прославленный аргентинец, динамовцы провели три гола, навечно отложившиеся в фанатской памяти. Кстати, тот сезон стал единственным для Убальдо в Европе. А еще Фильол запомнился мне непривычными, как для стража ворот, игровыми номерами на чемпионатах мира. В сборной Серебряной страны в течение второй половины 1970-х – 1980-х их давали по алфавиту, и Убальдо, или, как его прозвали, Утенок играл то под 5-м, то под 7-м номером, а на мундиале-74 был заявлен под 12-м номером.

Дублерами Фильола в моем варианте будут олимпийский чемпион и вице-чемпион мира Серхио Ромеро (сыграл наибольшее количество матчей за Аргентину среди вратарей – 96!), а также чемпион мира-86 и вице-чемпион планеты-90 Нери Пумпидо.

Защитники: Оскар Руджери (родился в 1962 г.), Даниэль Альберто Пассарелла (родился в 1953 г.), Хавьер Маскерано (родился в 1984 г.), Хорхе Мария Ольгуин (родился в 1952 г.). Запасные: Альберто Тарантини (родился в 1955 г.), Хавьер Санетти (родился в 1973 г.), Роберто Айяла (родился в 1973 г.), Хулио Олартикоэчеа (родился в 1958 г.).

Слева в моем варианте основы – чемпион мира-86 Оскар Руджери. Он был едва ли не ключевым игроком защиты в чемпионском составе 1986 г. Известна легенда о том, что наставник сборной Аргентины Карлос Билардо ночью перед финалом против западных немцев заявился в гостиничный номер Руджери и спросил его, кого тот должен стеречь в предстоящей игре. Полусонный Оскар ответил: «Румменигге». После этого тренер успокоился, поняв, что его подопечный надлежащим образом сосредоточен. Собственно, Руджери мог сыграть как левого центрального оборонца, так и просто левого оборонца. Всегда заряженный на борьбу, физически выносливый, работоспособный, он более чем десяток лет играл за сборную, чуть-чуть не дотянул до отметки в 100 матчей за нее.

Место Даниэля Пассареллы (ныне принято писать Пассарелья, но отдам предпочтение менее правильному, но более классическому для нашей прессы написанию) в сборной Аргентины всех времен сомнений не вызывает. Эль Каудильо, как звали его аргентинские газетчики, – единственный аргентинец, ставший 2-кратным чемпионом мира. А на мундиале-78 он к тому же был еще и капитаном команды! Об этом сам Пассарелла говорил так: «В Аргентине есть 43 игрока, становившихся чемпионами мира, в то же время есть 44 медали для чемпионов мира!» Слыл едва ли не самым результативным оборонцем мирового футбола всех времен (средняя результативность в играх за сборную – 0,314 гола за матч!). С ним можно сравнить в этом аспекте разве что нидерландца Роналда Кумана, но он играл немного в другое время, чуть позже, а Каудильо же был своеобразным олицетворением тотального футбола в аргентинском исполнении.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Маскерано

Другой центральный защитник Хавьер Маскерано не может похвастать золотой медалью мирового чемпиона в своей коллекции, но уникален в другом. Он – 2-кратный олимпийский чемпион! К тому же Маскерано является вице-чемпионом мира. Его итальянская кровь, вероятно, наложила отпечаток на футбольную философию. Он всегда строго придерживался тактической схемы на поле и, в отличие от Пассареллы, забивал крайне нечасто, а играл как центрального защитника, так и опорника. В то же время в своем арсенале имел исключительной точности длинный пас, а о неуступчивости Маске в борьбе ходили легенды! Марадона как тренер сборной в свое время доверил капитанскую повязку именно Хавьеру, растолковав это свое решение так: «Он ближе всех к моей идее аргентинской футболки, предусматривающей пот, самопожертвование ради нее, профессионализм, авторитет среди товарищей по команде». Маленький вождь является 2-м игроком в истории аргентинского футбола по количеству матчей за сборную (147!).

На правый фланг защиты поставлю чемпиона мира-78 Хорхе Марию Ольгуина. Ныне его фамилию принято писать как «Ольгин», ну уж простите мне эту небольшую неточность, ведь в триумфальный для Хорхе Марии и аргентинского футбола в целом год наши медиа произносили и писали его фамилию именно так. Один из семи игроков той сборной, сыгравший во всех 7-ми матчах своей команды на турнире. Был весьма заметной фигурой в тактических построениях Луиса Сесара Менотти, хорошо сыграл в финале.

Среди запасных отмечу Альберто Тарантини. Длинноволосый левый защитник, чемпион мира выделялся на поле колоссальным объемом работы. Его шевелюра, казалось, была везде, все время он был в самой гуще борьбы! Счастлив от того, что увидел игру этого выдающегося мастера в Киеве во время товарищеского матча «Динамо» (Киев) – «Тулуза» в 1984 г. Перед победным мундиалем Тарантини был без клуба, и припоминаю, как меня удивляла фраза из справочника «Футбол-79» о нем в статье о чемпионах мира: «Не входил в состав какого-либо клуба». Но тем не менее, как видите…

Полузащитники: Освальдо Ардилес (родился в 1952 г.), Хорхе Бурручага (родился в 1962 г.), Анхель Ди Мария (родился в 1988 г.). Запасные: Рикардо Даниэль Бертони (родился в 1955 г.), Диего Пабло Симеоне (родился в 1970 г.), Америко Рубен Гальего (родился в 1955 г.), Клаудио Каниджа (родился в 1967 г.).

Getty Images/Global Images Ukraine. Освальдо Ардилес

Змеевидный дриблинг Осси Ардилеса обусловил его футбольное прозвище – Питон. Он был важной единицей в чемпионском составе 1978 г. Осси умел в мгновение ока оценить игровую ситуацию и быстро принять верное решение на футбольном поле.

Приблизительно такое же важное значение, как Ардилес для чемпионской команды-78, имел и Хорхе Бурручага для чемпионской команды-86. Правда, Бурручага был больше ориентирован на атаку, а не на защиту, как Осси. Хорхе является автором победного гола в финале мундиаля-86 в ворота западных немцев. В отличие от многих своих товарищей даже по этой символической команде, Бурручага нечасто менял клубы. В Аргентине вообще играл только за «Индепендьенте» в начале и конце карьеры, а в Европе в течение продолжительного времени защищал цвета «Нанта» и один сезон провел в «Валансьене». К чемпионской медали 1986 г. добавил еще и вице-чемпионскую 1990 г. В римском финале аргентинцы тогда минимально уступили немецкой команде.

Современность в полузащите представляет новоиспеченный «ювентино» (такая звезда досталась «Старой Синьоре» за так, как свободный агент) Анхель Ди Мария. Олимпийский чемпион и победитель финалиссимы-2022 (отметился голом в конце первого тайма, во многом деморализовавшем «Скуадру Адзурру»), вице-чемпион мира и победитель Кубка Америки лелеет надежду на успешное выступление на 4-м для себя мундиале в Катаре в конце текущего года. Предпосылки для этого есть!

Да и в запасе – широкий выбор! Два чемпиона мира, один вице-чемпион мира и в придачу 2-кратный победитель Кубка Америки, харизматичный опорник по прозвищу Эль Чоло с тонким пониманием игры, о чем свидетельствует его успешная тренерская карьера в мадридском «Атлетико».

Нападающие: Марио Кемпес (родился в 1954 г.), Диего Марадона (1960–2020), Лионель Месси (родился в 1987 г.). Запасные: Леопольдо Луке (родился в 1949 г.), Габриэль Омар Батистута (родился в 1969 г.), Серхио Агуэро (родился в 1988 г.), Эрнан Креспо (родился в 1975 г.), Гонсало Игуаин (родился в 1987 г.).

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

О, выбор в нападении чрезвычайно велик! Но все-таки по большому счету место в основе трио Месси – Кемпес – Марадона сомнений не вызывает. Главные архитекторы мировых чемпионств 1978 и 1986 гг. (и лучшие игроки тех турниров!) и рекордсмен сборной Аргентины едва ли не по всем статистическим показателям, икона современного футбола – изысканная компания! Ох, как интересно было бы посмотреть на игру этих трех парней вместе. Но они представляют разные времена и, вероятно, разные футбольные философии, в то же время все они обладали (а кто-то обладает и поныне) неисчерпаемой жаждой игры. К сожалению, Диего Марадона уже покинул этот мир, но своим незаурядным мастерством, жуликоватыми поступками, спорными заявлениями и поведением вне изумрудного прямоугольника, своеобразным образом жизни, дружбой с диктаторами и увлечением левыми политическим идеями оставил множество тем для пересудов о себе. Игру Месси имеем возможность ныне наблюдать и получать эстетическое удовольствие от нее. Этому символу футбольного ХХІ столетия крайне не хватает титула чемпиона мира. А Кемпес стал кумиром нации в эпоху тектонических изменений в аргентинском обществе.

В запасе – признанные аргентинские бомбардиры разных времен, однако – может, и парадокс – лишь один чемпион мира. Леопольдо Луке – партнер Кемпеса по нападению в золотой команде-78, второй бомбардир аргентинской команды на том турнире.

Тренер: Карлос Билардо (родился в 1938 г.).

Выбор лучшего тренера для сборной Аргентины свелся к вопросу: Менотти или Билардо. Отдаю предпочтение все-таки знаменитому Носу. Путь Билардо к чемпионству-86 был, как по мне, более тернистым, чем у Менотти в 1978 г. Дома аргентинцам содействовало все-таки немало факторов (договороспособность перуанцев, достаточно благосклонная Фемида, заинтересованность новоявленной политической верхушки в футбольной победе и не брезгование ею грязными делишками для этого, сумасшествие серпантиновых трибун и др.), а вот в Мексике уж слишком зеленой улицы для аргентинцев не было. И хотя и там было судейское содействие (гол Марадоны рукой чего стоит!), но все-таки Билардо, как по мне, приложил на толику больше именно тренерского труда к победе, чем Менотти. Его тренерское кредо выражено в такой фразе: «В любой команде семеро игроков должны защищаться, а трое – атаковать». Прагматично? Да. Однако тактический прагматизм вкупе с яркой технической индивидуальностью Марадоны стал воистину победным миксом. Фирменный признак команд Билардо – насыщенность средней линии, что и обуславливало в конце концов успехи. Как бы то ни было, а тема сравнения Менотти и Билардо очень широка и достойна отдельного предметного разговора.

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Кого я еще рассматривал в качестве кандидатов в символическую сборную? Серьезно раздумывал над кандидатурами Хорхе Вальдано (чемпион мира-86, в том же году сломал ногу Ивану Яремчуку в матче летнего турнира «Реал» – «Динамо»), Гильермо Стабиле (лучший бомбардир первого чемпионата мира), Уго Гатти (по прозвищу Бешеный, основной вратарь сборной до Фильола, участник матча в столице Украины в 1976 г.), Хуана Себастьяна Верона (технарь-плеймейкер начала ХХI столетия, к сожалению, так и не снискал со сборной чемпионских лавров), Пауло Дибалы (современная звезда, тоже обделенная, к сожалению, мировыми чемпионскими титулами на уровне сборной), Луиса Артиме (имел среднюю результативность в матчах за сборную наибольшую среди своих коллег – 0,96 гола за матч, но играл в слишком уж романтические времена 1960-х гг., когда защитники частенько пренебрегали своими основными обязанностями, особенно в Южной Америке). Но все-таки, полагаю, заслуг у перечисленных звезд ощутимо меньше, чем у тех, кто в состав символической сборной в итоге попал.

Аргентина первой из стран региона стала членом ФИФА (немного опередила на этом пути Чили, а, к примеру, Бразилию на целых 11 лет), стала первым победителем континентальных футбольных соревнований, а вот чемпионом мира впервые стала куда позднее, чем Уругвай или Бразилия. Можно, конечно, вдоволь порассуждать о чисто футбольных или же ментальных, а может даже политических причинах этого (на внутриконтинентальных соревнованиях аргентинцы исторически – лучшие!), но, как бы то ни было, а конвейер по производству умелых мастеров популярной игры в Аргентине работает безотказно. И поэтому команда в бело-голубых футболках всегда среди фаворитов любых соревнований. И в Катаре, безусловно, станет серьезным кандидатом в триумфаторы.

Алексей РЫЖКОВ