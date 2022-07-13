ЛЕОНЕНКО – о Тимощуке: «Зачем судить человека, если он трус?»

Экс-игрок «Динамо» и бывший футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к российским спортсменам, которые молчат о войне россии против Украины.

«Российские спортсмены не то, что не виноваты, они ничего не могут сделать. Они ничего не решают. Там решает один человек. Что на них орать? Не говорят и не говорят. Спортсмены в россии, и не только там, и так пострадали, потому что их отовсюду выкинули. Это хорошо или плохо для спорта? Спортсмены нихрена не решают, толку их судить.

Что каждый человек должен быть смелым? Зачем судить человека, который боится или трус. Ну, давай нападем на Тимощука, как все сделали. Я считаю, что его вообще трогать нельзя. Зачем его материть?», – сказал Леоненко.