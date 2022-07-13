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  4. ЛЕОНЕНКО – о Тимощуке: «Зачем судить человека, если он трус?»
Россия
13 июля 2022, 18:39 |
706
3

ЛЕОНЕНКО – о Тимощуке: «Зачем судить человека, если он трус?»

Известный в прошлом футболист считает, что спортсмены ничего не решают

13 июля 2022, 18:39 |
706
3
ЛЕОНЕНКО – о Тимощуке: «Зачем судить человека, если он трус?»
КУБЛО. Виктор Леоненко

Экс-игрок «Динамо» и бывший футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к российским спортсменам, которые молчат о войне россии против Украины.

«Российские спортсмены не то, что не виноваты, они ничего не могут сделать. Они ничего не решают. Там решает один человек. Что на них орать? Не говорят и не говорят. Спортсмены в россии, и не только там, и так пострадали, потому что их отовсюду выкинули. Это хорошо или плохо для спорта? Спортсмены нихрена не решают, толку их судить.

Что каждый человек должен быть смелым? Зачем судить человека, который боится или трус. Ну, давай нападем на Тимощука, как все сделали. Я считаю, что его вообще трогать нельзя. Зачем его материть?», – сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Анатолий Тимощук российско-украинская война
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Источник Sportarena
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Комментарии 3
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mike s
Виїхати з України й проклинати її - це не ознака боягузства, це ознака чітко обраної позиції. Але цей кцап від того ххла далеко не втік. Їх обох мало матєріть - є й інші засоби впливу, щоби пи@діли менше. А що стосується російських спортсменів "ат каторих нічєва нє завіссіт" - брешуть кцапи, все від них завіссіт! Якщо би вони не прославляли свій антилюдський фашистський режим на спортивних змаганнях - цього режиму й не було би. Такі, як цей кцап - це так думають всі класичні "россіяни", включно з тими, які зараз вбивають українців, бо, відітє-лі, убівайєм - ат нас єта нє завіссіт. Мразоти брехливі, й вони й цей пенсіонер.
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+1
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Tasha19
А ті спортсмени щось пробували вирішити? Важко щось змінити коли всі або язик в одне місце засунули, або висловили повну підтримку владі. Тупість вважати, що то всьо одна людина робить, а від інших нічого не залежить. 
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