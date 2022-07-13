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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
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13 июля 2022, 18:45 |
1143
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»

Украинец рассказал о переезде в ОАЭ

13 июля 2022, 18:45 |
1143
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
facebook.com/alainfcae

Украинский вингер Андрей Ярмоленко рассказал о переходе в команду «Аль-Айн» из ОАЭ. Ранее сообщалось, что игрок имел предложения из АПЛ, МЛС, а также мог вернуться в «Динамо» Киев.

«Хотел перейти в эту команду. Много читал об этом клубе и счастлив присоединиться к команде. Хочу изучить новый для себя футбол, новую страну и религию. Познакомиться с новыми людьми, с новыми партнерами. Всегда нужно изучать что-то новое».

«Конечно, я спрашивал тренера Сергея Реброва по поводу «Аль-Айна». Он сказал, что все здесь на топ-уровне, тебе понравится. И я сказал, что хочу перейти в эту команду, играть здесь. Очень рад, что снова буду работать с Ребровым, хорошо знаю этого тренера».

«Клубный стадион выглядит невероятно. Надеюсь, мы выиграем много титулов», - сказал Ярмоленко.
 

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Аль-Айн Андрей Ярмоленко Сергей Ребров
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Источник ФК Аль-Айн
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