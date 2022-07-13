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  4. Талант академии Динамо будет играть за Аталанту U-16
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 15:11 |
1510
0

Талант академии Динамо будет играть за Аталанту U-16

Война стала причиной оттока перспективных футболистов из Украины

13 июля 2022, 15:11 |
1510
0
Талант академии Динамо будет играть за Аталанту U-16
Getty Images/Global Images Ukraine

Юный воспитанник академии «Динамо» Александр Драган продолжит постигать основы футбола в Италии.

Сообщается, что Драган вместе с семьей после начала российско-украинской войны покинул родину и перебрался в Италию, где со временем получил возможность поиграть за «Тревиглезе» и «Виртус ЧисераноБергамо».

В какой-то момент талант попал в фокус внимания селекционеров «Аталанты», и в новом сезоне Драган будет выступать за «Аталанту» U-16.

Отметим, что в юношеских командах «Динамо» Драган считался одним из главных талантов и выступал на позиции «десятки».

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Источник Calcio Atalanta
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