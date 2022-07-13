Талант академии Динамо будет играть за Аталанту U-16
Война стала причиной оттока перспективных футболистов из Украины
Юный воспитанник академии «Динамо» Александр Драган продолжит постигать основы футбола в Италии.
Сообщается, что Драган вместе с семьей после начала российско-украинской войны покинул родину и перебрался в Италию, где со временем получил возможность поиграть за «Тревиглезе» и «Виртус ЧисераноБергамо».
В какой-то момент талант попал в фокус внимания селекционеров «Аталанты», и в новом сезоне Драган будет выступать за «Аталанту» U-16.
Отметим, что в юношеских командах «Динамо» Драган считался одним из главных талантов и выступал на позиции «десятки».
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