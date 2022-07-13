Стерлинг объявил об уходе из Манчестер Сити

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг у себя в соцсетях объявил об уходе из «Манчестер Сити». Он продолжит карьеру в «Челси»:

«7 сезонов, 11 трофеев, воспоминания на всю жизнь.

Мое максимальное уважение к тренерскому штабу, который сыграл громадную роль в моем развитии, партнерам по команде, которые стали для меня кем-то большим, чем просто партнеры, сотрудникам, и фанатам, которые постоянно поддерживали команду. Это было невероятное путешествие.

Я благодарен за взлеты и падения. Я приехал в Манчестер 20-летним, а сегодня покидаю как взрослый мужчина. Спасибо вам за бесконечную поддержку. Было честью носить майку «Манчестер Сити».