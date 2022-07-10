Англия10 июля 2022, 08:33 |
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Известны цифры. Трансфер Стерлинга в Челси согласован
Вингер покидает «Манчестер Сити»
10 июля 2022, 08:33 |
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«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали все условия трансфера вингера Рахима Стерлинга. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
«Челси» заплатит за игрока 45 миллионов фунтов плюс 10 миллионов возможных бонусов.
Личный контракт до 2027 года с опцией продления еще на год был согласован еще несколько дней назад. Зарплата Стерлинга будет составлять 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.
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