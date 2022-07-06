Англия06 июля 2022, 20:29 |
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Стерлинг покидает Манчестер Сити. Игрок согласовал контракт с Челси
Игрок решил перебраться в состав Синих
06 июля 2022, 20:29 |
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По информации британских СМИ, хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг согласовал с «Челси» условия контракта и станет первым крупным приобретением Синих после смены владельца.
У Стерлинга остался год по контракту с «Сити», но вингер, потерявший в игровой практике, не собирается продлевать договор, поэтому клуб готов продать его сейчас.
В минувшем сезоне 27-летний Стерлинг забил 17 голов.
«Челси» может стать третьим крупным клубов Рахима в АПЛ после «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
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