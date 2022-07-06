Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стерлинг покидает Манчестер Сити. Игрок согласовал контракт с Челси
Англия
06 июля 2022, 20:29 |
93
0

Стерлинг покидает Манчестер Сити. Игрок согласовал контракт с Челси

Игрок решил перебраться в состав Синих

06 июля 2022, 20:29 |
93
0
Стерлинг покидает Манчестер Сити. Игрок согласовал контракт с Челси
Skysports.com

По информации британских СМИ, хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг согласовал с «Челси» условия контракта и станет первым крупным приобретением Синих после смены владельца.

У Стерлинга остался год по контракту с «Сити», но вингер, потерявший в игровой практике, не собирается продлевать договор, поэтому клуб готов продать его сейчас.

В минувшем сезоне 27-летний Стерлинг забил 17 голов.

«Челси» может стать третьим крупным клубов Рахима в АПЛ после «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

По теме:
Челси нацелился на защитника сборной Франции
Челси отказался от подписания Неймара
Источник: Челси включился в борьбу за Роналду
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа точная дата благотворительного матча Антверпен – Динамо
Футбол | 06 июля 2022, 17:37 0
Названа точная дата благотворительного матча Антверпен – Динамо
Названа точная дата благотворительного матча Антверпен – Динамо

Встреча состоится 15 июля

ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»
Война | 06 июля 2022, 06:10 5
ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»
ЗЕЛЕНСКИЙ – Генштабу: «Прошу не принимать без меня подобных решений»

Президент Украины записал вечернее видеообращение по поводу справок

Энтони ДЖОШУА: «Слишком много разговоров. Нужно забрать у Усика титулы»
Бокс | 06.07.2022, 18:05
Энтони ДЖОШУА: «Слишком много разговоров. Нужно забрать у Усика титулы»
Энтони ДЖОШУА: «Слишком много разговоров. Нужно забрать у Усика титулы»
Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
Футбол | 05.07.2022, 23:12
Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
Янг Бойз – Динамо – 0:0. Ничья в Швейцарии. Видеообзор матча
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Футбол | 06.07.2022, 11:53
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Топ-10 трансферов лета-2022, которые уже состоялись
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
Пресная ничья Динамо, смена тренера в ПСЖ, что случилось с Ярославским
06.07.2022, 06:50
Футбол
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
ВИДЕО. Украинские зенитчики показали, как работает ПВО в Днепре
05.07.2022, 16:45
Война
Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию
Победа без турнирной мотивации. Украина обыграла Северную Македонию
04.07.2022, 20:51 3
Баскетбол
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
Сенсационная победа Грузии над Испанией в овертайме ухудшила шансы Украины
04.07.2022, 21:35 7
Баскетбол
ФОТО. Совсем дура? Украинская биатлонистка красуется в форме сборной россии
ФОТО. Совсем дура? Украинская биатлонистка красуется в форме сборной россии
05.07.2022, 09:16 8
Биатлон
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
Александр КУЧЕР: «Днепр-1? Невозможное становится возможным»
04.07.2022, 16:47
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ представил нового главного тренера
05.07.2022, 15:45
Футбол
Саша, бай-бай
Саша, бай-бай
05.07.2022, 10:42 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем