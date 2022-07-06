Стерлинг покидает Манчестер Сити. Игрок согласовал контракт с Челси

По информации британских СМИ, хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг согласовал с «Челси» условия контракта и станет первым крупным приобретением Синих после смены владельца.

У Стерлинга остался год по контракту с «Сити», но вингер, потерявший в игровой практике, не собирается продлевать договор, поэтому клуб готов продать его сейчас.

В минувшем сезоне 27-летний Стерлинг забил 17 голов.

«Челси» может стать третьим крупным клубов Рахима в АПЛ после «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».