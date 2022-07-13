Англия13 июля 2022, 12:02 |
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Джон ТЕРРИ: «Ван Дейка нельзя считать выдающимся защитником»
Экс-капитан «Челси» - о защитнике «Ливерпуля»
13 июля 2022, 12:02 |
653
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Легенда «Челси» и сборной Англии Джон Терри поделился своим мнением по поводу лидера защитны «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка:
«Я всегда говорю, что для того, чтобы считаться самым лучшим, ключевое значение имеет долговечность. Он играл на высоком уровне в течение последних трёх-четырёх лет, но его пока нельзя считать выдающимся защитником. Чтобы быть лучшим, нужно отлично выступать на протяжении 10–15 лет».
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