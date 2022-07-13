ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья перейдет в Барселону
«Лидс» получит 58 миллионов евро
Вингер «Лидса» Рафинья де-факто перешел в «Барселону». Об этом официально сообщает каталонский клуб. Игрок вскоре пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Барселоной».
Стороны согласовали все условия трансфера. По информации СМИ, «Лидс» получит за своего игрока 58 миллионов евро плюс бонусы.
Контракт с самим Рафиньей уже был согласован ранее. 25-летний бразилец подпишет соглашение до 2027 года.
В сезоне-2021/22 Рафинья провел 35 матчей за «Лидс» в АПЛ, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
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