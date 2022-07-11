Испания11 июля 2022, 02:20 | Обновлено 11 июля 2022, 02:24
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Барселона согласовала 5-летний контракт с Рафиньей
«Лидс» получит от «Барселоны» за трансфер около 55 млн евро
11 июля 2022, 02:20 | Обновлено 11 июля 2022, 02:24
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Форвард «Лидса» Рафинья стал еще ближе к переходу в «Барселону». У 25-летнего бразильца уже согласован контракт с каталонцами до 2027 года.
Зарплата Рафиньи составил 6 млн евро за сезон. «Лидс» получит от «Барселоны» за трансфер около 55 млн евро.
В сезоне-2021/22 Рафинья провел 35 матчей за «Лидс» в АПЛ, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
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