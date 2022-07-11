Барселона согласовала 5-летний контракт с Рафиньей

Форвард «Лидса» Рафинья стал еще ближе к переходу в «Барселону». У 25-летнего бразильца уже согласован контракт с каталонцами до 2027 года.

Зарплата Рафиньи составил 6 млн евро за сезон. «Лидс» получит от «Барселоны» за трансфер около 55 млн евро.

В сезоне-2021/22 Рафинья провел 35 матчей за «Лидс» в АПЛ, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.