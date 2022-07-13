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Италия
13 июля 2022, 11:10 | Обновлено 13 июля 2022, 11:11
94
0

Хочет в Ювентус. Дзаньоло прогулял тренировку Ромы

Хавбек пошел на конфронтацию с клубом

13 июля 2022, 11:10 | Обновлено 13 июля 2022, 11:11
94
0
Хочет в Ювентус. Дзаньоло прогулял тренировку Ромы
ФК Рома. Николо Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло пропустил тренировку команды, несмотря на то, что уже полностью восстановился после травмы. Хавбек сообщил тренерскому штабу, что не будет тренироваться по своей собственной инициативе.

Такое решение Дзаньоло связано с желанием перейти в «Ювентус». При этом официального предложения туринский клуб пока что не делал.

В прошлом сезоне на счету Дзаньоло 8 голов и 9 ассистов в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 31 миллион евро. Ранее интерес к Дзаньоло проявлял «Тоттенхэм».

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Источник La Repubblica
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