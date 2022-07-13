Хочет в Ювентус. Дзаньоло прогулял тренировку Ромы

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло пропустил тренировку команды, несмотря на то, что уже полностью восстановился после травмы. Хавбек сообщил тренерскому штабу, что не будет тренироваться по своей собственной инициативе.

Такое решение Дзаньоло связано с желанием перейти в «Ювентус». При этом официального предложения туринский клуб пока что не делал.

В прошлом сезоне на счету Дзаньоло 8 голов и 9 ассистов в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 31 миллион евро. Ранее интерес к Дзаньоло проявлял «Тоттенхэм».