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  4. Тренер Лиона: «Мы играли против хорошей команды»
Франция
13 июля 2022, 10:56 |
293
0

Тренер Лиона: «Мы играли против хорошей команды»

Петер Босх – о матчах против «Динамо»

13 июля 2022, 10:56 |
293
0
Тренер Лиона: «Мы играли против хорошей команды»
ФК Лион. Петер Бос

Главный тренер «Лиона» Петер Бос поделился впечатлениями от двух контрольных матчей против «Динамо» Киев (1:3, 3:0):

«Я всегда прошу от своих игроков интенсивности в матчах. И мы увидели это вчера, особенно во второй игре. Мы играли против хорошей команды, борющейся за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Уровень второй встречи был хорошим, это то, что я хочу видеть. Мы увидели, что мы можем это сделать. Физически мы можем играть 60 минут на самом высоком уровне».

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Петер Бос Лион Динамо Киев контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Лион
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