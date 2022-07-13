Франция13 июля 2022, 10:56 |
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Тренер Лиона: «Мы играли против хорошей команды»
Петер Босх – о матчах против «Динамо»
13 июля 2022, 10:56 |
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Главный тренер «Лиона» Петер Бос поделился впечатлениями от двух контрольных матчей против «Динамо» Киев (1:3, 3:0):
«Я всегда прошу от своих игроков интенсивности в матчах. И мы увидели это вчера, особенно во второй игре. Мы играли против хорошей команды, борющейся за выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Уровень второй встречи был хорошим, это то, что я хочу видеть. Мы увидели, что мы можем это сделать. Физически мы можем играть 60 минут на самом высоком уровне».
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