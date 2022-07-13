Тренер Лиона: «Мы играли против хорошей команды»

Главный тренер «Лиона» Петер Бос поделился впечатлениями от двух контрольных матчей против «Динамо» Киев (1:3, 3:0):

«Я всегда прошу от своих игроков интенсивности в матчах. И мы увидели это вчера, особенно во второй игре. Мы играли против хорошей команды, борющейся за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Уровень второй встречи был хорошим, это то, что я хочу видеть. Мы увидели, что мы можем это сделать. Физически мы можем играть 60 минут на самом высоком уровне».