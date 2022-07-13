Кучеру и Красникову нужно идти не в Днепр-1, а в…Шахтер

Главный тренер и вице-президент «Металлиста» Александр Кучер и Евгений Красников близки к переходу в «Днепр-1». Стороны находятся на финальной стадии переговоров.

Суть в том, что «Днепр-1» остается без своего тренера Игора Йовичевича, который должен стать наставником «Шахтера». «Спортклубовцы» хотят использовать кризис «Металлиста» и пригласить в команду руководителей харьковчан. Это решение выглядит, мягко говоря, не очень логичным.

Йовичевич создал в Днепре классную команду, которая, к сожалению, не успела в полной мере проявить себя

«Днепр-1» в последнее время развивал собственную систему. В команду сначала в роли главного скаута, а затем спортивного директора был приглашен Глеб Платов. Не так давно шеф-скаутом стал Глеб Корниенко, до этого работавший в «Шахтере». Оба – молодые и амбициозные люди, которые положили начало в Украине системе подготовки скаутов и аналитиков «Pass». Платов известен тем, что работал с испанцами во времена Сергея Реброва в «Динамо». Затем имел общий опыт с Висенте Гомесом в «Олимпике» и «Сабахе». Корниенко рассказывал в интервью, что именно он привел в «Шахтер» Манора Соломона и Додо.

Инвесторы «Днепра-1» не просто тратили деньги на футбол, а пытались построить систему. Академия работала по системе «Атлетика» Бильбао. Использовалась методология, работавшая в «Динамо» во времена Сергея Реброва в сезонах 2015/17 с испанцами Висенте Гомесом, Унаи Мельгосой и Альберто Босхом. Неполных два года – это очень мало, чтобы получить хоть какие-нибудь плоды работы.

Ответственным лицом в клубе был Андрей Русол. Формально он играл роль генерального директора. Это должность, как у Сергея Палкина в «Шахтере». То есть где-то между владельцем/инвестором и спортивным директором и тренером. Главные решения без Русола не принимались. А каким будет его участие с приходом Красникова – непонятно.

UA-Футбол/Александр Приходько. Игорь Йовичевич

Все строилось вокруг наставника команды Игора Йовичевича. Хорват смог вытащить команду из ямы после Дмитрия Михайленко. Определял приоритеты в построении игры и трансферной политике. Не великий секрет, что Йови – очень классный психолог, мотиватор, умеющий работать с молодыми игроками. Как следствие – Артем Довбик стал одним из лучших форвардов УПЛ и игроком сборной Украины. Значительного прогресса достигли ненужные «Шахтеру» Даниил Игнатенко и Александр Пихаленок. Неплохо смотрелся знакомый Йовичевичу по «Карпатам» Алексей Гуцуляк. В первой части сезона Владислав Дубинчак был одним из лучших в чемпионате на позиции левого защитника. У молодых Александра Назаренко и Егора Ярмолюка тоже появился прогресс. Многие говорили о талантах Даниэля Кивинды после зимних сборов. Кроме того, клуб привозил интересных иностранцев: вратарь Валентин Кожокару сразу стал основным, был хороший период у хорвата Марио Чуже.

В общем, в «Днепре-1» ничего менять не нужно. Была создана система, которая начала работать и со временем приносила бы все больше и больше пользы. Надо было только совершенствоваться. Собственная школа, ненужные нашим грандам игроки и точечное усиление легионерами — стиль, который сделал «Днепр-1» третьей силой в украинском футболе. Недорого и сердито.

Но днепряне решили кардинально все изменить и сделать ставку на харьковскую пару Кучер – Красников. Это переворачивает вверх дном существующую систему и создает новые правила игры. Какими бы гениальными ни были харьковские менеджеры, но футбол требует времени на построение команды. Схема построения игры у Кучера и Йовичевича разная. Нужно перестраивать, а не усовершенствовать. Квалификация ЛЕ совсем скоро, а времени совсем мало.

Приход Красникова – это фактически красная карточка Платову и Корниенко. Объединить этих специалистов невозможно. У них совершенно разное видение и понимание футбола. У Кучера давние личные отношения с Красниковым, они работают в тандеме уже два года. Спортивный директор Платов и шеф-скаут Корниенко становятся неактуальными. Так же, как и система подготовки в стиле басков. Выходит так, что Платов и Корниенко ничего плохого для клуба не сделали, а уже должны искать новую работу. Вряд ли мы увидим молодых менеджеров в «Шахтере», потому что там есть Дарио Срна и Сергей Палкин.

ФК Металлист. Александр Кучер и Евгений Красников (справа)

Отдельный вопрос – это Кучер. У него нет ни одного матча в качестве тренера в УПЛ. Перед таким тренером можно серьезно ставить самые высокие задачи и ожидать, что он будет успешен в тренерских дуэлях против Луческу или Скрипника с Вернидубом и пройдет квалификацию ЛЕ? УПЛ – это не Кубок Украины, где все состоит из одного домашнего матча, и не Первая лига. Преимущества в составе над соперниками уже не будет. Тем более, что у Кучера за плечами очень мало тренерского опыта. «Металлист» стал его первой командой. Чем он в такой ситуации лучше условных Михайленко, Ротаня, Висенте Гомеса – непонятно.

Причем приглашение Александра Николаевича не бесплатное. СМИ сообщают, что цена вопроса – 1 миллион долларов. В нынешней ситуации это просто сумасшедшая сумма за тренера, не имеющего опыта работы в УПЛ и работавшего только с одной командой. Если бы на должность в качестве примера назначали Мирона Маркевича, то это совсем другой вопрос в плане опыта, амбиций, репутации.

Теперь в Днепре будут строить второй «Металлист»?

Я не считаю, что игроки из «Металлиста» могут существенно усилить «Днепр-1» и сделать разницу. Да, днепрянам нужно усиливать отдельные позиции – фланговые защитники, опорник, может, кто-то из вингеров, второй форвард. Но есть сомнения, что в Харькове можно найти соответствующих игроков.

Одна из главных звезд «Металлиста» Матеус Пейшото. Бразилец действительно сильный форвард. Он это доказывал забитыми мячами в первой лиге и интересом со стороны «Шахтера». Но у «Днепра-1» нет проблем с форвардом, потому что здесь играет главный актив клуба Артем Довбик.

Второй пример – Фарес Балули. Француз был лидером харьковчан в Первой лиге. Он не имеет опыта выступлений в УПЛ. Как у него пойдет на таком уровне – никто не знает. Балули вел игру «Металлиста» в середине поля, был мозговым центром команды. А что в этой ситуации делать с Александром Пихаленком, который за первую часть прошлого сезона достиг значительного прогресса и вел игру команды в середине поля? Посадить на скамью, перевести на другую позицию или вернуть в «Шахтер» только потому, что Кучер тренер команды и приходит со своими игроками? В плане перспектив и возможности трансфера украинец выглядит более перспективным. Или давайте подпишем Вячеслава Танковского, потому что он приедет из Харькова.

Актуальными выглядят только зимние новички – опорник Херонимо Поблете и правый защитник Маилтон. У «Днепра-1» проблемы в опорной зоне из-за ухода Игнатенко и нуждается в усилении позиция правого защитника – Никита Кравченко вернулся в «Динамо». Но уровень упомянутых легионеров остается непонятным. Как минимум, они нуждаются в адаптации к украинскому футболу. Transfermarkt считает Поблете уже игроком без клуба. Возможно, они уже не причастны к «Металлисту». Да и не факт, что хоть кого-нибудь из вышеназванных легионеров Красников сможет уговорить в нынешней ситуации играть в УПЛ.

FootBoom. Евгений Красников и Александр Ярославский

Сейчас со «спортклубовцами» тренируется ряд украинских игроков «Металлиста» – вратарь Владислав Рыбак, центрбек Богдан Порох, левые вингеры Егор Картушов, Сергей Горбунов, опорник Эдуард Сарапий. Я не знаю, кто из них может реально усилить «Днепр-1». Бесспорно, что Рыбак и Порох – молодые и талантливые игроки, но у них нет ни одного матча в УПЛ. До Харькова Порох играл за «Николаев», а Рыбак – за «Олимпик». Разве это усиление для команды, ставящей самые высокие цели в чемпионате? Через несколько лет они могут быть успешны, но сейчас преимущество имеют Юрчук и Сваток. Тот же Горбунов сменил не одну команду, но нигде особо не был успешным. По позиции актуальным выглядит Сарапий, но у него есть опыт только выступления за «Металлург» Запорожье.

Я понимаю, что Красников – очень серьезный менеджер со своими связями и возможностями. Он может даже в такой ситуации обнаружить усиление для днепрян на трансферном рынке. Но вряд ли эти игроки смогут сразу играть. Требуется время для адаптации. В условиях войны качественного футболиста пригласить в Украину будет очень дорого. Не стоит ждать приезда новых тайсонов или марлосов.

Красников и Кучер больше подходят для «Шахтера», чем «Днепра-1»

Переход Красникова и Кучера в «Днепр-1» оставляет больше вопросов, чем ответов. Харьковский тандем больше подходит для «Шахтера». Кучер в свое время почти 10 лет защищал цвета донецкой команды. Его построение игры в «Металлисте» было идентично той, в которую играет «Шахтер». У Йовичевича совсем другая схема в середине поля, без выраженной десятки. В ситуации уменьшения финансовых возможностей приход бывшего игрока «Шахтера» выглядел бы хорошим жестом для болельщиков. Мол, это наш тренер, наш человек.

В «Шахтере» Красникову было бы лучше реализовывать свои умения на практике. Клуб уже много лет делает ставку на иностранцев. Евгений Александрович смог бы кадрово усилить команду и сделать ее сильнее. Даже за счет игроков «Металлиста». Тот же Пейшото мог бы стать основным форвардом, учитывая уход Мораеса и тяжелую травму Траоре. Балули – закрыть позицию десятки, которая актуальна после ухода Тайсона. Харрисон и Паулиньо – решить проблему вингеров, потому что остался только Мудрик. Собственно, в такой ситуации талантливого украинца можно было продать и решить вопросы долгов, которые накопились во время активной трансферной кампании прошлым летом. Тот же Маилтон был бы актуален на позиции правого защитника.

Главное – чтобы в этой ситуации не было шараханья из стороны в сторону. С Кучером и Красниковым «Шахтер» бы продолжил делать ставку на латиноамериканцев – только под другим углом. В системе клуба уже знают, как работать с этими игроками. Кучер понимает принципы философии «горняков» и работу с иностранцами, потому что сам был в этой системе в роли игрока. В конце концов, Ахметов может договориться с Ярославским о помощи во время войны, а после нашей победы – помочь коллеге отстроить «Металлист». Может, еще не поздно все переиграть?

Сергей ТИЩЕНКО