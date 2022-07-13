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Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 03:10 | Обновлено 13 июля 2022, 03:27
52
0

ГУТЦАЙТ: «У футболистов будет 5–7 минут, чтобы укрыться в убежище»

Министр спорта Украины рассказал, как будут проходить матчи в условиях войны

13 июля 2022, 03:10 | Обновлено 13 июля 2022, 03:27
52
0
ГУТЦАЙТ: «У футболистов будет 5–7 минут, чтобы укрыться в убежище»
Facebook. Вадим Гутцайт

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, как будут проходить матчи УПЛ в условиях войны, а также о мерах безопасности на случай воздушной тревоги.

«Матчи будут проходить без зрителей. Решение было принято вместе с президентом и премьер-министром Украины. Только с участием спортсменов, тренеров и СМИ. Рядом должно быть убежище, чтобы все было под контролем. Будет взаимодействие с местными властями, с полицией, МЧС. Это сложно, но можно так проводить внутренние чемпионаты. Безопасность – это главное.

УАФ отрабатывает эти моменты со всеми регионами, где есть возможность проводить матчи. Они будут проходить только там, где есть убежище и где можно спрятаться. Они отработают все моменты безопасности, только тогда там будут проходить матчи. У нас будет 5–7 минут, нужно, чтобы за это время все были в убежище. А когда мы победим, тогда на трибунах будет и 20, и 50, и 60 тысяч болельщиков».

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Вадим Гутцайт Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник УНИАН
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