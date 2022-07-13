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  4. Германия переиграла Испанию в ключевом матче на женском Евро-2022
Чемпионат Европы
13 июля 2022, 01:23 | Обновлено 13 июля 2022, 01:48
56
0

Германия переиграла Испанию в ключевом матче на женском Евро-2022

В другом поединке дня Дания с минимальным перевесом обыграла Финляндию

13 июля 2022, 01:23 | Обновлено 13 июля 2022, 01:48
56
0
Германия переиграла Испанию в ключевом матче на женском Евро-2022
УЕФА

В матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы 2022 женская сборная Германии переиграла Испанию (2:0) и вышла в четвертьфинал.

В составе немецкой команды голы забили Клара Бюль (3 мин) и Александра Попп (36 мин).

Интересно, что до этого матча испанки не знали горечи поражение с августа 2019 года.

В другом поединке Дания с минимальным перевесом обыграла Финляндию (1:0).

Евро-2022 среди женщин

Группа B, 1-й тур

  • 8 июля. 19:00. Испания – Финляндия – 4:1
  • 8 июля. 22:00. Германия – Дания – 4:0

Группа B, 2-й тур

  • 12 июля. 19:00. Дания – Финляндия – 1:0
  • 12 июля. 22:00. Германия – Испания – 2:0

Турнирное положение

  • 1. Германия – 6 очков
  • 2. Испания – 3 очка
  • 3. Дания – 3 очка
  • 4. Финляндия – 0 очков

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Источник Sport.ua
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