Германия переиграла Испанию в ключевом матче на женском Евро-2022
В другом поединке дня Дания с минимальным перевесом обыграла Финляндию
В матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы 2022 женская сборная Германии переиграла Испанию (2:0) и вышла в четвертьфинал.
В составе немецкой команды голы забили Клара Бюль (3 мин) и Александра Попп (36 мин).
Интересно, что до этого матча испанки не знали горечи поражение с августа 2019 года.
В другом поединке Дания с минимальным перевесом обыграла Финляндию (1:0).
Евро-2022 среди женщин
Группа B, 1-й тур
- 8 июля. 19:00. Испания – Финляндия – 4:1
- 8 июля. 22:00. Германия – Дания – 4:0
Группа B, 2-й тур
- 12 июля. 19:00. Дания – Финляндия – 1:0
- 12 июля. 22:00. Германия – Испания – 2:0
Турнирное положение
- 1. Германия – 6 очков
- 2. Испания – 3 очка
- 3. Дания – 3 очка
- 4. Финляндия – 0 очков
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