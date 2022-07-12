Евро-2022 среди женщин. Англия отгрузила Норвегии целых 8 мячей

На женском Евро-2022 начался 2-й тур. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.

Англия разгромила Норвегию со счетом 8:0 и досрочно вышла в плей-оф.

В другом матче группы Австрия нанесла поражение Северной Ирландии (2:0).

Евро-2022 среди женщин

Группа A, 1-й тур

6 июля. 22:00. Англия – Австрия – 1:0

– Австрия – 1:0 7 июля. 22:00. Норвегия – Северная Ирландия – 4:1

Группа A, 2-й тур

11 июля. 19:00. Австрия – Северная Ирландия – 2:0

– Северная Ирландия – 2:0 11 июля. 22:00. Англия – Норвегия – 8:0

Турнирное положение