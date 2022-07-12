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  4. Евро-2022 среди женщин. Англия отгрузила Норвегии целых 8 мячей
Чемпионат Европы
12 июля 2022, 00:45 | Обновлено 12 июля 2022, 01:25
61
0

Евро-2022 среди женщин. Англия отгрузила Норвегии целых 8 мячей

В другом матче группы Австрия нанесла поражение Северной Ирландии

12 июля 2022, 00:45 | Обновлено 12 июля 2022, 01:25
61
0
Евро-2022 среди женщин. Англия отгрузила Норвегии целых 8 мячей
УЕФА

На женском Евро-2022 начался 2-й тур. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.

Англия разгромила Норвегию со счетом 8:0 и досрочно вышла в плей-оф.

В другом матче группы Австрия нанесла поражение Северной Ирландии (2:0).

Евро-2022 среди женщин

Группа A, 1-й тур

  • 6 июля. 22:00. Англия – Австрия – 1:0
  • 7 июля. 22:00. Норвегия – Северная Ирландия – 4:1

Группа A, 2-й тур

  • 11 июля. 19:00. Австрия – Северная Ирландия – 2:0
  • 11 июля. 22:00. Англия – Норвегия – 8:0

Турнирное положение

  • 1. Англия – 6 очков
  • 2. Австрия – 3 очка
  • 3. Норвегия – 3 очка
  • 4. Северная Ирландия – 0 очков

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Источник Sport.ua
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