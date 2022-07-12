Чемпионат Европы12 июля 2022, 00:45 | Обновлено 12 июля 2022, 01:25
61
0
Евро-2022 среди женщин. Англия отгрузила Норвегии целых 8 мячей
В другом матче группы Австрия нанесла поражение Северной Ирландии
12 июля 2022, 00:45 | Обновлено 12 июля 2022, 01:25
61
0
На женском Евро-2022 начался 2-й тур. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.
Англия разгромила Норвегию со счетом 8:0 и досрочно вышла в плей-оф.
В другом матче группы Австрия нанесла поражение Северной Ирландии (2:0).
Евро-2022 среди женщин
Группа A, 1-й тур
- 6 июля. 22:00. Англия – Австрия – 1:0
- 7 июля. 22:00. Норвегия – Северная Ирландия – 4:1
Группа A, 2-й тур
- 11 июля. 19:00. Австрия – Северная Ирландия – 2:0
- 11 июля. 22:00. Англия – Норвегия – 8:0
Турнирное положение
- 1. Англия – 6 очков
- 2. Австрия – 3 очка
- 3. Норвегия – 3 очка
- 4. Северная Ирландия – 0 очков
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 11 июля 2022, 07:15 0
Обзор главных событий Уимблдонского турнира
Футбол | 11 июля 2022, 12:19 20
Колумнист Sport.ua не видит экономической и спортивной логики в договоренностях днепрян и харьковчан
Футбол | 11.07.2022, 18:27
Футбол | 11.07.2022, 19:47
Футбол | 11.07.2022, 21:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2022, 15:49 3
10.07.2022, 19:11 2
10.07.2022, 17:04 23
11.07.2022, 17:39 20
10.07.2022, 19:45 2
10.07.2022, 01:36 6
Другие виды
11.07.2022, 09:00 3