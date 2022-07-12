ОФИЦИАЛЬНО. Руни возглавил клуб МЛС

Клуб МЛС «Ди Си Юнайтед» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Уэйна Руни. Условия контракта не сообщаются.

В июне Руни покинул «Дерби Каунти», который возглавлял последние два года. Из-за финансовых проблем клуб в прошлом сезоне оштрафовали на 21 очко, и по итогам сезона «Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа.

В 2018 – 2019 годах Руни выступал за «Ди Си Юнайтед» в качестве игрока. На его счету 25 голов и 52 матчах.