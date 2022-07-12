Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Руни возглавил клуб МЛС
Другие новости
12 июля 2022, 21:35 |
308
0

ОФИЦИАЛЬНО. Руни возглавил клуб МЛС

Легендарный англичанин будет работать с «Ди Си Юнайтед»

12 июля 2022, 21:35 |
308
0
ОФИЦИАЛЬНО. Руни возглавил клуб МЛС
DC United

Клуб МЛС «Ди Си Юнайтед» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Уэйна Руни. Условия контракта не сообщаются.

В июне Руни покинул «Дерби Каунти», который возглавлял последние два года. Из-за финансовых проблем клуб в прошлом сезоне оштрафовали на 21 очко, и по итогам сезона «Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа.

В 2018 – 2019 годах Руни выступал за «Ди Си Юнайтед» в качестве игрока. На его счету 25 голов и 52 матчах.

По теме:
Дани Алвес может перейти в клуб MLS
Руни может возглавить клуб MLS
Источник: в MLS предлагали Буяльскому хороший контракт, но с одним условием
Уэйн Руни Ди Си Юнайтед MLS
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Марлон замечен в Италии. Переход в Монцу все ближе
Футбол | 12 июля 2022, 20:30 0
ФОТО. Марлон замечен в Италии. Переход в Монцу все ближе
ФОТО. Марлон замечен в Италии. Переход в Монцу все ближе

Новичок Серии А возьмет в аренду защитника «Шахтера»

Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера
Футбол | 12 июля 2022, 11:52 5
Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера
Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера

Перед командой стоят амбициозные задачи

Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Футбол | 12.07.2022, 11:55
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Стало известно, кто будет транслировать матчи Динамо с Фенербахче
Александр ФИЛИППОВ: «УПЛ? Был бы готов вернуться только в Десну»
Футбол | 12.07.2022, 17:44
Александр ФИЛИППОВ: «УПЛ? Был бы готов вернуться только в Десну»
Александр ФИЛИППОВ: «УПЛ? Был бы готов вернуться только в Десну»
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
Футбол | 12.07.2022, 07:19
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
11.07.2022, 08:20 1
Футбол
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
12.07.2022, 07:39
Война
Леклер в битве с Ферстаппеном выиграл в Австрии, пожар у Сайнса
Леклер в битве с Ферстаппеном выиграл в Австрии, пожар у Сайнса
10.07.2022, 17:29 1
Авто/мото
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
11.07.2022, 19:47 6
Футбол
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
11.07.2022, 21:35 21
Футбол
ТЕРЛЮГА: «Тренер сказал 60 детям ехать домой и погиб от ракеты сам»
ТЕРЛЮГА: «Тренер сказал 60 детям ехать домой и погиб от ракеты сам»
10.07.2022, 23:59
Другие виды
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
ФОТО. Усик проводит спарринги с мощным супертяжем
12.07.2022, 11:11
Бокс
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
12.07.2022, 15:49 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем