Другие новости12 июля 2022, 21:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Руни возглавил клуб МЛС
Легендарный англичанин будет работать с «Ди Си Юнайтед»
12 июля 2022, 21:35 |
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Клуб МЛС «Ди Си Юнайтед» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Уэйна Руни. Условия контракта не сообщаются.
В июне Руни покинул «Дерби Каунти», который возглавлял последние два года. Из-за финансовых проблем клуб в прошлом сезоне оштрафовали на 21 очко, и по итогам сезона «Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа.
В 2018 – 2019 годах Руни выступал за «Ди Си Юнайтед» в качестве игрока. На его счету 25 голов и 52 матчах.
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