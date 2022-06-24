Англия24 июня 2022, 20:50 |
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Руни решил покинуть Дерби Каунти
Клуб в тяжелом финансовом положении
24 июня 2022, 20:50 |
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни объявил о своем решении покинуть клуб:
«Пришло время покинуть команду. Руководство сделало все возможное, чтобы я изменил свое решение — за это им почет, но это уже окончательно».
Руни возглавил «Дерби Каунти» в 2021 году. В сезоне 2021/2022 команда вылетела из Чемпионшипа. С «Дерби» было снято 21 очко из-за финансовых проблем.
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