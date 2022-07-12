ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала полузащитника Милана

«Валенсия» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо. Контракт рассчитан на три года.

Кастильехо достался «Валенсии» бесплатно – ранее он расторг контракт с «Миланом».

27-летний испанец выступал за «Милан» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 2 ассиста в 5 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Зимой Андрей Шевченко был заинтересован в подписании Кастильехо в «Дженоа».