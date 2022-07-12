Испания12 июля 2022, 21:25 |
394
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала полузащитника Милана
Самуэль Кастильехо возвращается в Испанию
12 июля 2022, 21:25 |
394
0
«Валенсия» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо. Контракт рассчитан на три года.
Кастильехо достался «Валенсии» бесплатно – ранее он расторг контракт с «Миланом».
27-летний испанец выступал за «Милан» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 2 ассиста в 5 матчах за «Милан» во всех турнирах.
Зимой Андрей Шевченко был заинтересован в подписании Кастильехо в «Дженоа».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 июля 2022, 19:59 1
Поединок состоится 29 июля
Футбол | 12 июля 2022, 07:19 14
20 лет назад директор телеканалов «Футбол 1/2/3» делал первые шаги в журналистике
Бокс | 12.07.2022, 03:46
Футбол | 12.07.2022, 18:20
Война | 12.07.2022, 07:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.07.2022, 17:39 24
10.07.2022, 18:23 5
10.07.2022, 21:32 11
12.07.2022, 11:55 4
12.07.2022, 15:49 15
10.07.2022, 23:59
11.07.2022, 07:15
12.07.2022, 11:11