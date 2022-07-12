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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с защитником сборной Италии
Италия
12 июля 2022, 19:47 |
97
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с защитником сборной Италии

Джанлука Манчини останется в Риме надолго

12 июля 2022, 19:47 |
97
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с защитником сборной Италии
ФК Рома

«Рома» официально сообщила о продлении контракта с центральным защитником Джанлукой Манчини. Новое соглашение рассчитано на 5 лет – до лета 2027 года.

Манчини выступает за «Рому» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 45 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего защитника сборной Италии оценивается в 21 миллион евро.

Ранее «Рома» подписала хавбека «Лилля» Зеки Челика.

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Источник ФК Рома
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