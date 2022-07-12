ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с защитником сборной Италии

«Рома» официально сообщила о продлении контракта с центральным защитником Джанлукой Манчини. Новое соглашение рассчитано на 5 лет – до лета 2027 года.

Манчини выступает за «Рому» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 45 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего защитника сборной Италии оценивается в 21 миллион евро.

Ранее «Рома» подписала хавбека «Лилля» Зеки Челика.