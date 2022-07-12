Италия12 июля 2022, 19:47 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с защитником сборной Италии
Джанлука Манчини останется в Риме надолго
12 июля 2022, 19:47 |
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«Рома» официально сообщила о продлении контракта с центральным защитником Джанлукой Манчини. Новое соглашение рассчитано на 5 лет – до лета 2027 года.
Манчини выступает за «Рому» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 1 ассист в 45 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего защитника сборной Италии оценивается в 21 миллион евро.
Ранее «Рома» подписала хавбека «Лилля» Зеки Челика.
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