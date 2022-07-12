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  4. Поль ПОГБА: «МЮ? Трудно, когда команда каждый год меняет тренера»
Англия
12 июля 2022, 19:21 |
181
0

Поль ПОГБА: «МЮ? Трудно, когда команда каждый год меняет тренера»

Хавбек «Ювентуса» – о периоде выступлений в «Манчестер Юнайтед»

12 июля 2022, 19:21 |
181
0
Поль ПОГБА: «МЮ? Трудно, когда команда каждый год меняет тренера»
ФК Ювентус. Поль Погба

Поль Погба после возвращения в «Ювентус» прокомментировал свой период выступлений за «Манчестер Юнайтед» (2016 – 2022):

«Манчестер Юнайтед»? Знаете, очень трудно адаптироваться к команде, которая каждый год меняет главного тренера. К тому же у меня был ряд травм, которые в конечном счете несколько изменили мой дух и менталитет. Сейчас я надеюсь, что без повреждений начну сезон и смогу вернуться на уровень, на котором был здесь в 2016 году.

На самом деле я не считаю ошибкой переход к МЮ. Я вырос как человек и футболист в этом клубе, это очень ценный опыт».

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Поль Погба Манчестер Юнайтед Ювентус
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Источник The Athletic
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