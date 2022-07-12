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  4. ВИДЕО. Юрген КЛОПП – о прошлом сезоне, финале ЛЧ и фанатах Ливерпуля
Англия
12 июля 2022, 18:59 |
185
0

ВИДЕО. Юрген КЛОПП – о прошлом сезоне, финале ЛЧ и фанатах Ливерпуля

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал об успехах и неудачах команды

12 июля 2022, 18:59 |
185
0
ВИДЕО. Юрген КЛОПП – о прошлом сезоне, финале ЛЧ и фанатах Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог прошлому сезону, в котором его команда стала второй в чемпионате Англии и дошла до финала Лиги чемпионов.

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Источник Sport.ua
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