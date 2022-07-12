Англия12 июля 2022, 18:59 |
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ВИДЕО. Юрген КЛОПП – о прошлом сезоне, финале ЛЧ и фанатах Ливерпуля
Главный тренер «Ливерпуля» рассказал об успехах и неудачах команды
12 июля 2022, 18:59 |
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итог прошлому сезону, в котором его команда стала второй в чемпионате Англии и дошла до финала Лиги чемпионов.
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