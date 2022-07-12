Италия12 июля 2022, 18:59 | Обновлено 12 июля 2022, 19:30
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Тотти расстался с женой после 20 лет отношений
Брак «Императора» с Илари Блази распался
12 июля 2022, 18:59 | Обновлено 12 июля 2022, 19:30
986
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Жена Фрранческо Тотти Илари Блази вчера сообщила о разрыве их 17-летнего брака.
Слухи о разрыве отношений звездной пары циркулировали в СМИ в течение последних нескольких месяцев. По слухам, причина расставания – роман Тотти с девушкой по имени Ноэми Бокки, с которой он познакомился на теннисном корте.
Отношения Тотти и Блази начались в 2002 году, а в 2005 году пара поженилась. У них трое совместных детей – сын Кристиан, дочери Шанель и Изабель.
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