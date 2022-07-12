Тотти расстался с женой после 20 лет отношений

Жена Фрранческо Тотти Илари Блази вчера сообщила о разрыве их 17-летнего брака.

Слухи о разрыве отношений звездной пары циркулировали в СМИ в течение последних нескольких месяцев. По слухам, причина расставания – роман Тотти с девушкой по имени Ноэми Бокки, с которой он познакомился на теннисном корте.

Отношения Тотти и Блази начались в 2002 году, а в 2005 году пара поженилась. У них трое совместных детей – сын Кристиан, дочери Шанель и Изабель.

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