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Италия
12 июля 2022, 18:59 | Обновлено 12 июля 2022, 19:30
986
0

Тотти расстался с женой после 20 лет отношений

Брак «Императора» с Илари Блази распался

12 июля 2022, 18:59 | Обновлено 12 июля 2022, 19:30
986
0
Тотти расстался с женой после 20 лет отношений
Instagram

Жена Фрранческо Тотти Илари Блази вчера сообщила о разрыве их 17-летнего брака.

Слухи о разрыве отношений звездной пары циркулировали в СМИ в течение последних нескольких месяцев. По слухам, причина расставания – роман Тотти с девушкой по имени Ноэми Бокки, с которой он познакомился на теннисном корте.

Отношения Тотти и Блази начались в 2002 году, а в 2005 году пара поженилась. У них трое совместных детей – сын Кристиан, дочери Шанель и Изабель.

Ранее Жерар Пике расстался с Шакирой.

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Франческо Тотти Илари Блази lifestyle
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Источник ANSA
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