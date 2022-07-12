Манчестер Юнайтед разгромил Ливерпуль в товарищеском матче

Сегодня в Бангкоке (Тайланд) состоялся товарищеский матч между грандами АПЛ – «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Дебют Эрика тен Хага на посту главного тренера «Красных дьяволов» вышел удачным – МЮ разгромил команду Юргена Клоппа 4:0.

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 4:0

Голы: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 33, Пеллистри, 77