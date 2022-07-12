ОФИЦИАЛЬНО. Вратарь Наполи перешел в клуб из Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» официально сообщил о подписании на правах свободного агента контракта с голкипером «Наполи» Давидом Оспиной. Соглашение рассчитано на два года.

Финансовые подробности сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, зарплата Оспины составит 3,5 миллиона евро в год.

Переход Оспины в «Аль-Наср» может повлиять на будущее Андрея Лунина. Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов отпустить украинского голкипера в аренду, если подпишет вместо него Оспину.