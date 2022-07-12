ВИДЕО. Ливерпуль презентовал выездную форму на сезон 2022/23

ФК «Ливерпуль» представил новую выездную форму на сезон 2022/23.

Новая экипировка, которую изготовила американская компания Nike, получила головокружительный дизайн, вдохновленный музыкальной сценой города, которая была основателем танцевальной музыки в 90-х годах.

На обороте футболок цифра 97 и Вечный огонь в память о жертвах трагедии на Хиллсборо (давки на стадионе в Шеффилде, произошедшей 15 апреля 1989 года и приведшей к смерти 97 болельщиков «Ливерпуля»).