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  4. ВИДЕО. Ливерпуль презентовал выездную форму на сезон 2022/23
Англия
12 июля 2022, 17:56 |
317
0

ВИДЕО. Ливерпуль презентовал выездную форму на сезон 2022/23

Получилось очень креативно

12 июля 2022, 17:56 |
317
0
ВИДЕО. Ливерпуль презентовал выездную форму на сезон 2022/23
ФК Ливерпуль

ФК «Ливерпуль» представил новую выездную форму на сезон 2022/23.

Новая экипировка, которую изготовила американская компания Nike, получила головокружительный дизайн, вдохновленный музыкальной сценой города, которая была основателем танцевальной музыки в 90-х годах.

На обороте футболок цифра 97 и Вечный огонь в память о жертвах трагедии на Хиллсборо (давки на стадионе в Шеффилде, произошедшей 15 апреля 1989 года и приведшей к смерти 97 болельщиков «Ливерпуля»).

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Источник ФК Ливерпуль
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