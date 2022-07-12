Англия12 июля 2022, 17:56 |
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ВИДЕО. Ливерпуль презентовал выездную форму на сезон 2022/23
Получилось очень креативно
12 июля 2022, 17:56 |
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ФК «Ливерпуль» представил новую выездную форму на сезон 2022/23.
Новая экипировка, которую изготовила американская компания Nike, получила головокружительный дизайн, вдохновленный музыкальной сценой города, которая была основателем танцевальной музыки в 90-х годах.
На обороте футболок цифра 97 и Вечный огонь в память о жертвах трагедии на Хиллсборо (давки на стадионе в Шеффилде, произошедшей 15 апреля 1989 года и приведшей к смерти 97 болельщиков «Ливерпуля»).
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