Источник: Александр Ярославский возвращается в Украину

Президент «Металлиста» Александр Ярославский направляется в Украину.

Сообщается, что Ярославский находится на пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией.

В свою очередь, в Государственной пограничной службе Украины УП отметили, что не могут предоставлять информацию о пересечении границы третьими лицами. В то же время, напомнили, что гражданам Украины, согласно Конституции, не может быть отказано во въезде в нашу страну.

Обновлено: Ярославский въехал в Украину. Также известно, что Офис генпрокурора подготовил повестки по вызову бизнесмена в качестве свидетеля по делу о февральском ДТП на 18, 19 и 20 июля.

Отметим, что Ярославского в Украине подозревают в причастности к резонансному ДТП. Сам он вину отвергает. Бизнесмен отсутствовал в Украине с начала февраля.