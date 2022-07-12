Источник: Александр Ярославский возвращается в Украину
Президент «Металлиста» пересек границу
Президент «Металлиста» Александр Ярославский направляется в Украину.
Сообщается, что Ярославский находится на пункте пропуска «Малый Березный» на границе со Словакией.
В свою очередь, в Государственной пограничной службе Украины УП отметили, что не могут предоставлять информацию о пересечении границы третьими лицами. В то же время, напомнили, что гражданам Украины, согласно Конституции, не может быть отказано во въезде в нашу страну.
Обновлено: Ярославский въехал в Украину. Также известно, что Офис генпрокурора подготовил повестки по вызову бизнесмена в качестве свидетеля по делу о февральском ДТП на 18, 19 и 20 июля.
Отметим, что Ярославского в Украине подозревают в причастности к резонансному ДТП. Сам он вину отвергает. Бизнесмен отсутствовал в Украине с начала февраля.
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