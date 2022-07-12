Сайт Футбол 1 перестал обновляться. Как и другие сайты бизнеса Ахметова

В ночь на 12 июля перестал обновляться популярный сайт телеканалов Футбол 1. Теперь вместо спортивных новостей и видео там висит заявление Рината Ахметова о выходе корпорации SCM из медийного бизнеса.

Что касается самих телеканалов, то сейчас там идет единый телемарафон новостей.

Прекратили обновление и неспортивные сайты бизнеса Ахметова. В частности, не обновляется популярный новостной сайт Сегодня, где на главной странице висит обращение Ахметова.

Сообщается, что всего в медиа группе работает около 4 тысяч человек. Менеджмент сейчас разрабатывает план сокращений.

Телеканалы Футбол 1/2/3 имеют права на трансляции матчей сборной Украины в Лиге наций. Пока нет информации, что каналы планируют делать с ТВ-правами национальной сборной.