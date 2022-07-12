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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 13:11 | Обновлено 12 июля 2022, 13:29
658
0

Сайт Футбол 1 перестал обновляться. Как и другие сайты бизнеса Ахметова

На телеканалах идет единый марафон новостей

12 июля 2022, 13:11 | Обновлено 12 июля 2022, 13:29
658
0
Сайт Футбол 1 перестал обновляться. Как и другие сайты бизнеса Ахметова
ФК Шахтер. Ринат Ахметов

В ночь на 12 июля перестал обновляться популярный сайт телеканалов Футбол 1. Теперь вместо спортивных новостей и видео там висит заявление Рината Ахметова о выходе корпорации SCM из медийного бизнеса.

Что касается самих телеканалов, то сейчас там идет единый телемарафон новостей.

Прекратили обновление и неспортивные сайты бизнеса Ахметова. В частности, не обновляется популярный новостной сайт Сегодня, где на главной странице висит обращение Ахметова.

Сообщается, что всего в медиа группе работает около 4 тысяч человек. Менеджмент сейчас разрабатывает план сокращений.

Телеканалы Футбол 1/2/3 имеют права на трансляции матчей сборной Украины в Лиге наций. Пока нет информации, что каналы планируют делать с ТВ-правами национальной сборной.

По теме:
Менеджер SCM: «В заявлении Ахметова не было ни слова о передаче активов»
С 12 июля канали Футбол 1/2/3 начали транслировать национальный марафон
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
телеканал Футбол 1/2/3
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Источник Sport.ua
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