Сайт Футбол 1 перестал обновляться. Как и другие сайты бизнеса Ахметова
На телеканалах идет единый марафон новостей
В ночь на 12 июля перестал обновляться популярный сайт телеканалов Футбол 1. Теперь вместо спортивных новостей и видео там висит заявление Рината Ахметова о выходе корпорации SCM из медийного бизнеса.
Что касается самих телеканалов, то сейчас там идет единый телемарафон новостей.
Прекратили обновление и неспортивные сайты бизнеса Ахметова. В частности, не обновляется популярный новостной сайт Сегодня, где на главной странице висит обращение Ахметова.
Сообщается, что всего в медиа группе работает около 4 тысяч человек. Менеджмент сейчас разрабатывает план сокращений.
Телеканалы Футбол 1/2/3 имеют права на трансляции матчей сборной Украины в Лиге наций. Пока нет информации, что каналы планируют делать с ТВ-правами национальной сборной.
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