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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 12:39 | Обновлено 12 июля 2022, 12:49
1873
9

Телеканалы Футбол: тотальное сокращение штата, а может и полное закрытие

Решение Ахметова вогнало руководство канала в ступор

12 июля 2022, 12:39 | Обновлено 12 июля 2022, 12:49
1873
9
Телеканалы Футбол: тотальное сокращение штата, а может и полное закрытие
Facebook. Александр Денисов и Ринат Ахметов (справа)

Решение Рината Ахметова вывести инвестиционную компанию СКМ из медийного бизнеса стало полной неожиданностью не только для широкой публики, но и для топ-менеджеров Медиагруппы «Украина», в которую входят и телеканалы «Футбол».

По информации нашего источника, данное решение Ахметова «вогнало высшие чины МГУ в ступор». Нечто подобное, по его словам, можно адресовать и директору ТК «Футбол» Денисову.

Телеканал «Футбол» 1/2/3 очень рассчитывал на новый телесезон. В частности, на стартующий 23 августа новый сезон УПЛ. Получить хотя бы часть прав из общего пакета телетрансляций для телеканала было задачей номер один. И, как удалось узнать, переговоры между УПЛ и «Футболом» по данному вопросу были на продвинутой стадии. Но теперь, судя по всему, УПЛ на телеканалах «Футбол» транслировать не будут.

С вечера 11 июля на всех трех телеканалах, входящих в единый «пул» «Футбола», транслируются «Єдині новини». В принципе, конкретно в этом нет ничего такого, ведь собственного контента на канале фактически не осталось. По слухам, редакция «Футбола» уже давно – несколько месяцев – законсервирована. Директор канала Александ Денисов возобновил выпуск собственного проекта «Денисов Тайм», над созданием которого работали несколько журналистов. Остальных отпустили фактически на вольные хлеба. Полноценную зарплату сотрудникам «Футбола» перестали выплачивать еще в апреле.

Отметим, что уже в марте-апреле состоялась первая волна сокращение штата телеканала. По слухам, в июле-августе должна была последовать вторая. Но, похоже, после того, как единственный акционер канала «сыграл на опережение», волна сокращения смоет практически всех.

Руководство организации настоятельно рекомендовало своим сотрудникам не комментировать происходящее – ни другим СМИ, ни в социальных сетях. А также рекомендовала тем, у кого есть возможность устроиться на новую работу, незамедлительно этим воспользоваться.

Остальные вопросы – о будущем канала – игнорируются. И не потому, что руководители не хотят отвечать. Просто из-за того, что сказать действительно нечего: никто ничего не знает.

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Александр Денисов Ринат Ахметов
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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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GloryUkraine
А телеканал "Квартал ТВ" теж будуть закривати, чи він під цей закон не попадає? 😉
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+1
Max123
Еще до войны там был такой бардак, что не удивительно.
Опу лизать, не бизнесом заниматься, да сашка?
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+1
AndiM
Буде єдиний бєніний марафон про найвеличнішого шашличника замість футболу. 
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+1
ManUtd
Люди, які державні канали? Викиньте цей совок з голови. Держава не може бути ефективним власником, подивіться на Укрпошту, на Укрзалізницю, вас задовільняють їхні послуги? Чи може ви знаєте якусь успішну державну IT-компанію чи продуктовий рітейл?
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+1
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prezidend
Як любив колись говорити мій інститутський дружбан: до побачення, телебачення))
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0
andruha40
Нехай будуть державні спортивні канали,як в інших країнах.Єдине треба нормальне фінансування.Тоді будуть чемпіонати, європейські і все інше. 
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-4
Анатолій Чорнобук
Можга зробити якісні державні канали! На Футболах трансдювати Євроспорт за певну плату! 
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-4
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