Телеканалы Футбол: тотальное сокращение штата, а может и полное закрытие

Решение Рината Ахметова вывести инвестиционную компанию СКМ из медийного бизнеса стало полной неожиданностью не только для широкой публики, но и для топ-менеджеров Медиагруппы «Украина», в которую входят и телеканалы «Футбол».

По информации нашего источника, данное решение Ахметова «вогнало высшие чины МГУ в ступор». Нечто подобное, по его словам, можно адресовать и директору ТК «Футбол» Денисову.

Телеканал «Футбол» 1/2/3 очень рассчитывал на новый телесезон. В частности, на стартующий 23 августа новый сезон УПЛ. Получить хотя бы часть прав из общего пакета телетрансляций для телеканала было задачей номер один. И, как удалось узнать, переговоры между УПЛ и «Футболом» по данному вопросу были на продвинутой стадии. Но теперь, судя по всему, УПЛ на телеканалах «Футбол» транслировать не будут.

С вечера 11 июля на всех трех телеканалах, входящих в единый «пул» «Футбола», транслируются «Єдині новини». В принципе, конкретно в этом нет ничего такого, ведь собственного контента на канале фактически не осталось. По слухам, редакция «Футбола» уже давно – несколько месяцев – законсервирована. Директор канала Александ Денисов возобновил выпуск собственного проекта «Денисов Тайм», над созданием которого работали несколько журналистов. Остальных отпустили фактически на вольные хлеба. Полноценную зарплату сотрудникам «Футбола» перестали выплачивать еще в апреле.

Отметим, что уже в марте-апреле состоялась первая волна сокращение штата телеканала. По слухам, в июле-августе должна была последовать вторая. Но, похоже, после того, как единственный акционер канала «сыграл на опережение», волна сокращения смоет практически всех.

Руководство организации настоятельно рекомендовало своим сотрудникам не комментировать происходящее – ни другим СМИ, ни в социальных сетях. А также рекомендовала тем, у кого есть возможность устроиться на новую работу, незамедлительно этим воспользоваться.

Остальные вопросы – о будущем канала – игнорируются. И не потому, что руководители не хотят отвечать. Просто из-за того, что сказать действительно нечего: никто ничего не знает.