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  4. «Сомнений не было». Олейник рассказал о неожиданном возвращении в УПЛ
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 12:35 | Обновлено 12 июля 2022, 12:42
650
0

«Сомнений не было». Олейник рассказал о неожиданном возвращении в УПЛ

Игрок покинул Финляндию

12 июля 2022, 12:35 | Обновлено 12 июля 2022, 12:42
650
0
«Сомнений не было». Олейник рассказал о неожиданном возвращении в УПЛ
ФК Ворскла. Денис Олейник

Хавбек Денис Олейник рассказал о том, почему решил покинуть состав финского СИКа ради возвращения в чемпионат Украины.

Игрок подписал контракт с «Ворсклой».

«Всегда хотел вернуться в Украину, и когда появилась возможность, то я не мог не воспользоваться шансом. И хорошо, что в такое сложное время для Украины я могу быть здесь. Я много об этом думал, и мои родственники переживают из-за ситуации тут. Кроме того, мой финский клуб не хотел меня отпускать».

«Но в клубе поняли мою ситуацию, и я благодарен, что нам удалось договориться. Сомнений о возвращении практически не было, и я понимал, что в будущем я уже не смогу вернуться из-за возраста».

«Было мое сильное желание», - сказал Олейник.

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Источник Вацко Live
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