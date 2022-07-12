«Сомнений не было». Олейник рассказал о неожиданном возвращении в УПЛ

Хавбек Денис Олейник рассказал о том, почему решил покинуть состав финского СИКа ради возвращения в чемпионат Украины.

Игрок подписал контракт с «Ворсклой».

«Всегда хотел вернуться в Украину, и когда появилась возможность, то я не мог не воспользоваться шансом. И хорошо, что в такое сложное время для Украины я могу быть здесь. Я много об этом думал, и мои родственники переживают из-за ситуации тут. Кроме того, мой финский клуб не хотел меня отпускать».

«Но в клубе поняли мою ситуацию, и я благодарен, что нам удалось договориться. Сомнений о возвращении практически не было, и я понимал, что в будущем я уже не смогу вернуться из-за возраста».

«Было мое сильное желание», - сказал Олейник.