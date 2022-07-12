Во вторник, 12 июля, в Юрмале на поле стадиона «Слокас» состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором рижская команда РФШ примет гостей из Финляндии - ХИК. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

РФШ

Латыши после первой встречи с ХИКом, которая, как известно, не доставила им положительных эмоций, завершившись со счетом 1:0 в пользу соперников, смогли поднять себе настроение уверенной победой в розыгрыше национального Кубка. В домашней игре 1/8 финала РФШ добился убедительной победы над командой «Спартакс» - 4:0. Впрочем, стоит заметить, что оборону визави подопечные Викторса Морозса впервые в матче смогли взломать только на 56-й минуте.

В то же время РФШ продолжает находиться на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Латвии. В 20 проведенных матчах команда набрала 45 очков, добившись 14 побед при 3 ничьих и 3 поражениях. Лучше турнирные показатели только у Валмиеры, имеющей в активе 50 пунктов.

ХИК

Команда 39-летнего Тони Коскелы в настоящий момент в таблице Высшей лиги чемпионата Финляндии занимает второе место, как и РФШ в своем чемпионате. Хельсинцы имеют в активе 27 пунктов после 14 встреч. ХИК победил в 8 играх, трижды сыграл вничью и трижды проиграл. Лидирует в финском чемпионате «КуПС», у которого 33 очка.

В своем крайнем на сегодня поединке в чемпионате Финляндии ХИК выяснял отношения именно с «КуПСом». Встреча состоялась на поле подопечных Коскелы, и завершилась вничью – 1:1. Эта игра стала четвертым поединком кряду, в котором ХИК не смог выиграть (2 ничьи, 2 поражения). Ну, а затем у ХИКа была домашняя игра первого раунда квалификации ЛЧ с РФШ, и победа в ней со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

РФШ: Черняускас – Сорокинс, Липушек, Ягодинскис, Мареш, Сарич, Панич, Илич, Зюзин, Сантана, Фризенбихлер.

ХИК: К.Азар – Хосконен, Тенхо, Райтала, Пелтола, Мартич, Вяянянен, де Араухо, Сойри, Олусанья, Радулович.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут воспользоваться преимуществом родных стена и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.35 по линии Parimatch.

12 июля, вторник