Во вторник, 12 июля, в Подгорице на поле «ДГ Арены» состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный клуб «Сутьеска» примет «Лудогорец» из Болгарии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сутьеска

Подопечные 43-летнего черногорского тренера Милии Савовича являются андердогами предстоящего поединка, несмотря на то, что он состоится на их поле. В первом матче с «Лудогорцем» они не смогли взбодрить себя и своих почитателей хотя бы голом престижа, и потерпели поражение со счетом 0:2.

Данная встреча с болгарами стала для «Сутьески» первой официальной игрой сезона-2022/2023. В ее преддверии команда провела три товарищеских поединка. Вначале она проиграла со счетом 0:1 сербской команде «Спартак» из Субботицы. Далее была победа 4:1 над еще одной командой из Сербии – «Радник». И в завершении состоялось еще одно минимальное поражение 0:1 от сербского клуба «Младость».

Лудогорец

Команда словенца Анте Симундза, имея в активе домашнюю победу 2:0 в первой встрече с черногороцами, может чувствовать себя перед ответной игрой на выезде относительно комфортно. Но далеко не окончательно уверенно.

Украинец Игорь Пластун со товарищи перед матчем с «Сутьеской» провели сразу пять контрольных спаррингов. В них они добились трех побед, один раз сыграли вничью и один проиграли. Неудача их постигла в поединке с «Ференцварошом» (0:3), а вничью они сыграли с немецким «Гройтер Фюртом» (1:1). Победными для «Лудогорца» получились встречи с болгарской командой «Струмска Слава» (5:1), австрийским «БВ Линц» (1:0), а также немецким клубом «Нюрнберг» (3:0).

Уже после игры дома с «Сутьеской» подопечные Симундза взяли убедительный старт в новом сезоне национального чемпионата. Они на выезде обыграли «Саптември София» со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

Сутьеска: Гильен – Гривич, Дринкич, Рудович, Стиепович, Эракович, Крстович, Матанович, Алхараиш, Тучевич, Пайович.

Лудогорец: Падт – Сисиньо, Вердон, Пластун, Недялков, Гонсалвес, Сантана, Калу, Джонатан, Текпетей, Тиссера.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут еще раз доказать свое преимущество и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.44 по линии Parimatch.

12 июля, вторник