Журналист: Ярмоленко ближе к ОАЭ, чем к Украине
Игорь Бурбас оценил возможность возвращения полузащитника в «Динамо»
Футбольный журналист Игорь Бурбас оценил возможность возвращения полузащитника Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо»:
«На данный момент Андрей Ярмоленко значительно ближе к ОАЭ, чем к Украине. Слухи о возвращении в «Динамо» очень преувеличены. Переговоры были поверхностными, у них не было никакой конкретики».
Сергей Ребров, главный тренер «Аль-Айн»: «Конечно, я бы с удовольствием поработал с Андреем. Игрок его уровня может получить много предложений, не только из Эмиратов. Он может получить предложения из Европы. Я с удовольствием работал с ним в киевском «Динамо». Я считаю, это игрок высокого уровня. Даже со своим возрастом он готов играть 3–4 года на очень высоком уровне».
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