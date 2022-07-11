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  4. Журналист: Ярмоленко ближе к ОАЭ, чем к Украине
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 23:23 | Обновлено 11 июля 2022, 23:43
430
1

Журналист: Ярмоленко ближе к ОАЭ, чем к Украине

Игорь Бурбас оценил возможность возвращения полузащитника в «Динамо»

11 июля 2022, 23:23 | Обновлено 11 июля 2022, 23:43
430
1
Журналист: Ярмоленко ближе к ОАЭ, чем к Украине
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Футбольный журналист Игорь Бурбас оценил возможность возвращения полузащитника Андрея Ярмоленко в киевское «Динамо»:

«На данный момент Андрей Ярмоленко значительно ближе к ОАЭ, чем к Украине. Слухи о возвращении в «Динамо» очень преувеличены. Переговоры были поверхностными, у них не было никакой конкретики».

Сергей Ребров, главный тренер «Аль-Айн»: «Конечно, я бы с удовольствием поработал с Андреем. Игрок его уровня может получить много предложений, не только из Эмиратов. Он может получить предложения из Европы. Я с удовольствием работал с ним в киевском «Динамо». Я считаю, это игрок высокого уровня. Даже со своим возрастом он готов играть 3–4 года на очень высоком уровне».

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